Juan Carlos Sinde, sustituto de Otaola al frente de la Comisión de Zorrozaurre Sinde, en una foto de archivo de 2004, cuando dirigió la construcción del BEC. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El arquitecto, gran conocedor del proyecto de la isla, asumirá el cargo el próximo 1 de enero XABIER GARMENDIA Lunes, 19 noviembre 2018, 17:42

Zorrozaurre ya tiene un nuevo encargado para pilotar el proyecto. El arquitecto Juan Carlos Sinde cogerá el timón dejado por Pablo Otaola, quien presentó su renuncia el pasado mes de julio. A partir del 1 de enero, cuando se haga efectivo el traspaso de poderes, Sinde será el responsable de dirigir la Comisión Gestora, el organismo donde se reúnen los propietarios del 65% del suelo de la zona. Lo hará en un momento especialmente significativo, solo unas semanas después de que el paso del agua haya convertido la antigua península en una isla.

La renuncia de Otaola, que había liderado el proyecto desde 2004, obligó a las autoridades a mover ficha. Todos los implicados –Ayuntamiento, Gobierno vasco, Autoridad Portuaria y entidades privadas– buscaban una opción de continuidad que no diera al traste con un proyecto de gran trascendencia para Bilbao como el que supone Zorrozaurre. Finalmente se ha optado por un gran conocedor de los planes. No en vano, Sinde lleva formando parte de la Comisión Gestora desde 2006, cuando se llegó a plantear la opción de desechar la opción de que la zona se convirtiera en una isla. Aquello, como se puede comprobar en la actualidad, no fue más que un espejismo.

Sinde, nacido en Bilbao en 1959, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que precisamente está a punto de implantarse en Bilbao para impartir varios posgrados. En su trayectoria profesional, destaca su presencia en Bilbao Ría 2000 –la sociedad pública responsable de la transformación de la villa–, donde se encargó de las actuaciones en Abandoibarra y Amezola. A principios de siglo también se encargó de dirigir la construcción del BEC en Barakaldo y, desde 2006, ha liderado el planteamiento, los proyectos y las obras de Zorrozaurre. De igual forma, ha trabajado para el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Santurzi.