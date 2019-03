El 'Juan Carlos I' llega a Getxo para mostrar sus secretos hasta el domingo Tras unos días de maniobras, atracará a primera hora de la mañana en el muelle vizcaíno, donde permanecerá el fin de semana para que los curiosos puedan visitarlo EL CORREO Jueves, 21 marzo 2019, 22:29

El portaaviones 'Juan Carlos I', el buque insignia de la Armada española, está a punto de llegar a Getxo (tiene previsto hacerlo hacia las 8 de la mañana) tras unos días de intensas maniobras. En las últimas jornadas ha practicado, junto a la fragata 'Cristóbal Colón', un complejo ejercicio militar. Se ha llevado a cabo en el espacio marítimo y aéreo del Golfo de Vizcaya y en siete localizaciones del norte peninsular: Zaragoza, Madrid, Burgos, Soria, Valladolid, Salamanca y el polígono de tiro de Bardenas Reales, en Navarra. Finalizados estos ejercicios, ahora al 'Juan Carlos I' le toca descansar: pasará el fin de semana atracado en el muelle de Getxo, donde descubrirá sus secretos al público, que no podrá acceder a él con mochilas ni bultos grandes. Las jornadas de puertas abiertas empezarán este sábado, entre las 10.00 y las 18.30 horas, y continuarán el domingo, de 10.00 a 13.00 horas.

El portaaviones, que desplaza más de 27.000 toneladas y tiene 232 metros de eslora, tiene una dotación compuesta por 350 hombres y mujeres. Salió el pasado lunes de la base naval de Rota, en Cádiz, con una unidad aérea embarcada compuesta por cinco aviones AV8B Harrier de la novena escuadrilla y un helicóptero SH3D de la quinta, con sus pilotos, personal de mantenimiento y de Infantería de Marina.

Reacciones

La llegada del barco, comandado por el capitán de navío Francisco José Asensi Peréz, no es vista con buenos ojos por algunas fuerzas políticas del municipio. El pasado viernes, el portavoz del PSE en el Ayuntamiento de la localidad, Txefo Landa, sorprendió a propios y extraños firmando una declaración institucional que también apoyaron el PNV, EH Bildu y Podemos en contra de «la presencia de barcos de guerra» en aguas de la localidad. «Es una declaración de paz, antibelicista», defendió. Además, la formación morada volvió a mostrar «su rechazo absoluto» a la visita del portaaviones y advirtió que se trata de un invitado «non grato». «Una buque de guerra exhibiéndose con una jornada de puertas abiertas en el municipio no es un buen modelo de convivencia. No es un ejemplo a seguir para la infancia y la adolescencia», señaló Podemos en un comunicado.

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ha convocado también este sábado una concentración «contra la llegada del portaaviones, el gasto militar y el negocio de la guerra».