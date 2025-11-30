El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una transeúnte pasa por delante del escaparate de Joyería Suárez. Mireya López

Las joyerías bilbaínas disparan las ventas

Pese al encarecimiento del oro y la escalada inflacionista, viven un año «magnífico. Las joyas son una inversión y un refugio en tiempos de crisis»

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:34

Las joyerías vizcaínas están esquivando con sorprendente facilidad las tensiones inflacionistas, que el pasado octubre marcaron la tasa más alta del año, según el Instituto ... Nacional de Estadística (INE), al avanzar un 3,1%, encadenando cinco meses de subidas consecutivas. La proximidad de las fiestas navideñas constituye un aliciente más para estos negocios, pese a que, sobre el papel, no las tenían todas consigo. El encarecimiento del oro y también de las piedras preciosas ha puesto muy cuesta arriba el sector (incluida la bisutería) tras registrar subidas de un 28,8% y rebasar incluso los incrementos de los huevos (22,5%), café (19,4%), carne de vacuno (17,8%) y chocolate (16,1%), que andan igualmente por las nubes.

