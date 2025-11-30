Las joyerías bilbaínas disparan las ventas

Las joyerías vizcaínas están esquivando con sorprendente facilidad las tensiones inflacionistas, que el pasado octubre marcaron la tasa más alta del año, según el Instituto ... Nacional de Estadística (INE), al avanzar un 3,1%, encadenando cinco meses de subidas consecutivas. La proximidad de las fiestas navideñas constituye un aliciente más para estos negocios, pese a que, sobre el papel, no las tenían todas consigo. El encarecimiento del oro y también de las piedras preciosas ha puesto muy cuesta arriba el sector (incluida la bisutería) tras registrar subidas de un 28,8% y rebasar incluso los incrementos de los huevos (22,5%), café (19,4%), carne de vacuno (17,8%) y chocolate (16,1%), que andan igualmente por las nubes.

Sin embargo, los vizcaínos han vuelto a ratificar su confianza en la compra de joyas al considerarlas «una inversión.Son un valor refugio, sujeto, además, a una fuerte revalorización» en periodos de crisis o inestabilidad, explica Isabela Careaga, directora de Suárez. Algunas marcas de relojes –concretamente distintos modelos de Rolex– tienen lista de espera de bastantes meses, como le sucede a Hermès con sus icónicos bolsos 'birkin', según Carlos Pérez y Nerea Galdeano, propietarios de Perodri Joyeros,

Pese a que el número de establecimientos se ha reducido de forma drástica en el territorio, especialmente en los pueblos, los principales referentes del ramo viven un extraordinario momento hasta el punto de reconocer «unas ventas muy buenas» en lo que va de año. Y, además, en toda clase de productos, en contraste con la delicada situación que atraviesan las tiendas de moda.

Lo mismo despachan relojes de alta gama que sortijas, pendientes, colgantes y anillos de oro de manufactura artesanal, con precios que parten de los 500 euros (aunque fácilmente se disparan hasta los 3.000) para atraer un público juvenil seducido de nuevo por el brillo del oro. «No es que haya dejado de gustar nunca, pero los clientes vuelven a apreciar la distinción del oro y la seguridad que les da», insiste Noemi, directora comercial de Suárez, fundada en 1943. El gremio ha encontrado también una importante respuesta en el público infantil. «Los pendientitos y pulseritas son los regalos más típicos que se hacen con estas edades», cuentan Carlos y Nerea.

Que el sector disfruta de un gran estado de salud lo demuestra el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a su pareja, Georgina, confeccionado por la firma bilbaína Dámaso Martínez y valorado en más de 10 millones de euros. «Hay negocios a los que les ha afectado mucho el precio de las materias primas al subir una barbaridad, más del 30% en los dos últimos años. Más si se dedican como nosotros a trabajar el oro de 18 quilates. Si compramos más caro el metal, lógicamente las piezas que fabricamos salen con precios más altos», razona Pérez. Sin embargo, en contra de lo previsto, las ventas en absoluto se han resentido. Al contrario.

«En busca de autenticidad»

¿Por qué?El cliente sabe reconocer la «autenticidad y la calidad», insisten en Perodri, que echó a andar en Biderrieta en 1961. Pero también influye, y mucho, «la cintura» con la que se desenvuelven algunas compañías para desmarcarse de esta guerra de precios. «Al encarecerse muchísimo el oro, debemos estar superalertas y observar el mercado continuamente», valoran en Suárez. Recuerdan que el oro mantiene desde el año pasado tendencias alcistas.

«De hecho, ha pasado de los 50 euros el gramo, con que arrancó a principios de 2025, a los 120 con que cerró en octubre. La clave está en la anticipación», asegura Careaga.«Tenemos que adelantarnos en la compra de la materia prima. Esta rapidez nos ha permitido mantener en medio de estos picos tan altos unos precios más atractivos que la competencia. Los movimientos han de ser muy ágiles para que al final nuestro cliente tampoco se vea muy perjudicado», argumentan.

Jesús Matia, que junto a su hermano comanda Joyería Matia, especializada en piezas con diamantes, asume que ofrecen una respuesta «coherente» pese a que los materiales «se pagan a precios galácticos». En el contexto de una ciudad volcada en su gastronomía, los joyeros bilbaínos han encontrado un importante respaldo en la clientela local. «Nosotros, sobre todo, vivimos del cliente local y nacional. El otro, el que viene a ver el Guggenheim, come y se va porque no pasa suficiente tiempo en la ciudad», asume Careaga.

Pese al escaso impacto de las compras de turistas extranjeros, estos negocios, con el viento claramente a favor, han rejuvenecido su clientela y conseguido entrar en lo que ellos mismos definen como «momentos no tan joyeros. Eso nos está beneficiando», admiten Noemi e Isabela. El 'mindset' está cambiando.Del mismo modo que los diseños rehúyen la ostentación con líneas «más sutiles y discretas», la gente joven, de entre 20 y 35 años, «busca compensaciones.Antes no se pensaba en una joya como premio para celebrar el final de carrera o un cambio de trabajo, y ahora sí. Nos estamos beneficiando de esto», consideran. Pérez y Galdeano se refieren a los denominados «momentos especiales de las vidas»que tan buenos réditos les están proporcionando, pese a la carestía del oro y de una escalada inflacionista que no parece terminar.