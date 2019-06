Joseba Urbieta (Alonsotegi): «Hay que mirar al futuro y sacar limpio el nombre del pueblo»

Abadiño Mikel Garaizabal | PNV «Bildu nos propuso gobernar en concordancia, pero no»

Con el apoyo de los Independientes en el gobierno, advierte que «iremos haciendo camino hacia nuevos proyectos»

- ¿Cuál cree que ha sido la clave para que Abadiñoko Independienteak decidiera apostar por el PNV en lugar de por EH Bildu?

- Llevamos años trabajando juntos. Nosotros hemos formado en la última legislatura el equipo de Gobierno junto a los Independientes, aunque ellos tenían la alcaldía. La verdad es que no ha habido ningún problema entre nosotros, yo creo que esa ha sido una de las razones con más peso para que se hayan decantado por el PNV.

- La incógnita se mantuvo hasta el último momento con los independientes. ¿Tan duras han sido las negociaciones para llegar a un acuerdo?

- Sí, ha sido muy difícil. Hasta el último momento no supimos nada. Fue muy complicado porque nos ponían mucha condiciones.

- ¿En qué punto estaban las diferencias?

- Nosotros sabíamos que EH Bildu estuvo reuniéndose con Abadiñoko Independienteak hasta el mismo viernes antes de la elecciones... así que imagina la incertidumbre.

- ¿Llegaron a plantear el multigobierno que pretendía EH Bildu?

- EH Bildu nos propuso gobernar en concordancia, pero nosotros teníamos muy claro que no lo íbamos a hacer.

- ¿Cual fue el motivo por el que tomaron esa decisión?

- Tenemos modelos de propuestas y proyectos muy diferentes.

- Formó parte de la agrupación jeltzale hace más de una década y sigue ligado a ella como presidente de la junta local, de ahí a ser alcalde...

- Desde que formé parte de la Corporación en la legislatura comprendida entre 2003 y 2007 siempre he estado en el partido. Hacía cositas puntuales de cultura o para las fiestas, por ejemplo. Todo lo que he hecho siempre lo he hecho por y para el pueblo, porque lo he sentido así.

- ¿Cuál será la primera medida que tomará al frente del Consistorio?

- Eso tenemos que hablarlo. Nos pondremos a trabajar ya. Nos reuniremos con el resto de los representantes de la corporación e iremos haciendo camino hacia nuevos proyectos.

- ¿Se verá un cambio en Abadiño?

- Siempre se ve un cambio con cada alcalde que ha habido. Si echamos la vista atrás, Abadiño ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. En estos próximos cuatro años también cambiará, estoy convencido de ello. Y el cambio será positivo, eso sin ninguna duda. Quiero que los abadiñarras sepan que voy a trabajar por ser el alcalde de todas y todos, sin hacer ningún tipo de distinción.

El perfil 43 años; técnico industrial Presidente de la junta local, ya fue concejal entre los años 2003 y 2007.

Alonsotegi Joseba Urbieta | PNV «Hay que mirar al futuro y sacar limpio el nombre del pueblo»

- Alonsotegi vivió ayer el pleno más tenso de toda Bizkaia para elegir a su alcalde. Hubo insultos y gritos de vecinos que protestaban y pedían al PNV que se echara a un lado porque los tres anteriores regidores están siendo investigados por delitos relacionados con la corrupción. ¿Lo esperaba?

- Sí. Aunque, si he de ser sincero, creía que iba a ser peor.

- ¿Pensó en algún momento que el edil del PSE podría llegar a saltarse el pacto global entre su partido y los socialistas y que la Alcaldía fuera a parar a la lista más votada (EH Bildu)?

- Había un acuerdo a nivel de toda Euskadi y nada nos hacía pensar que se iba a romper en Alonsotegi.

- ¿Por qué el voto fue secreto entonces?

- Porque se decidió así entre las dos formaciones.

- Pero luego, cuando se hizo el escrutinio, a ambas fuerzas políticas no les importó reconocer que habían pactado.

- Estaba previsto así.

- ¿Entrará el concejal del PSE en el gobierno local?

- Estamos todavía hablándolo. Hay muchas posibilidades. Esa es la idea.

- ¿Se planteó en algún momento renunciar a presentarse como candidato y dejar que EH Bildu tomara las riendas del municipio, al haber ganado las elecciones?

- No, nunca. Es legítimo y democrático lo que hemos propiciado. De hecho, Bildu ha procedido de igual manera en otros lugares.

- El caso de Alonsotegi parece especial. Lo digo por la situación judicial de sus tres antecesores.

- El equipo de gobierno de la anterior legislatura, el que yo lideré, no tiene nada que ver con el pasado. Lo único que hemos hecho ha sido trabajar y trabajar por este pueblo.

- ¿Teme que el juicio a dos de estos tres regidores (los magistrados aún no han fijado la fecha) pueda desestabilizar al Consistorio?

- No. El PSE sabe que somos ajenos a todo eso y que no tenemos nada que ver. Estamos muy tranquilos en ese sentido. Y, en el plano judicial, hay que dejar a los jueces hacer su labor. Que decidan lo que tengan que decidir. Nosotros vamos a trabajar mirando al futuro del pueblo para que su nombre salga limpio.

- En la pasada legislatura siempre había aguantado en silencio las protestas ciudadanas. El sábado varió su actitud. Se puso en pie y agitó la makila. Y cuanto más la agitaba más gritaba el público.

- Estaba contento. Es un orgullo ser alcalde. Sobre todo cuando lo has dado todo. Durante 4 años he sido el primero en llegar al Consistorio, a las 7 de la mañana, y el último en salir, a las 4 de la tarde. He dado la cara.