Helicóptero, patrullera, exhibición canina... Así es la jornada de puertas abiertas de la Guardia Civil en Bilbao

Bilbao vuelve a responder con entusiasmo a la segunda jornada de puertas abiertas organizada este sábado por la Guardia Civil. Esta mañana, decenas de personas ... han acudido al muelle Ramón de la Sota, junto a la emblemática grúa Carola, para participar en las distintas actividades programadas con motivo de la festividad de la patrona del Cuerpo de Seguridad.

Entre todas, especial interés ha despertado la patrullera Río Luna, que es la novedad en esta edición. La nave, de 35 metros de eslora dotada con tecnología de última generación, puede ser vista por dentro. Los visitantes ya hacen largas colas para subir a bordo y descubrir los secretos que esconde en su interior. La afluencia de personas ha sido constante y muchos han tenido que esperar pacientemente su turno para conocer de cerca los detalles del buque.

El evento ha arrancado puntualmente a las 11.00 horas y se extenderá hasta las 15.00. Se desarrollarán demostraciones, exhibiciones y exposiciones de medios y unidades especiales. Agentes del Seprona, el Greim, Tráfico, el Servicio Marítimo o el área de Atención al Ciudadano explican su labor diaria, mostrando al público vehículos, herramientas y procedimientos habituales.

Uno de los principales atractivos son las exhibiciones aéreas del helicóptero. La unidad ha realizado maniobras de vuelo, incluso a baja altura sobre la ría. La primera de ella ha sido seguidas con atención, especialmente por los más pequeños. Se esperan dos más a las 13.15 y 14.15 h.

Otro acto de los más aplaudidos ha sido la exhibición del Servicio Cinológico. Seis perros adiestrados han demostrado sus habilidades en la detección de drogas, explosivos, búsqueda de personas y acompañamiento. La destreza de los canes y el vínculo con sus guías han sido reconocidas por los asistentes con una larga ovación.

La actividad tiene lugar de momento en un ambiente festivo y familiar. Desde la organización han destacado la excelente respuesta de la ciudadanía y han agradecido la participación de todas las unidades implicadas. «Estas iniciativas permiten mostrar a la sociedad nuestra labor diaria y estrechar lazos con la ciudadanía».