Jornada de bochorno en Bizkaia a la espera de que llegue la lluvia esta tarde Municipios como Galdakao, Igorre o Mungia han superado los 28 grados durante la noche. La máxima se ha registrado en Oleta, que alcanzó los 30,8 a las 05.10 horas

Si hay una frase que se repite este sábado en Bizkaia, es que hace calor. Y mucho. El territorio vive una jornada asfixiante a la espera de que durante la segunda mitad del día llegue la lluvia y bajen las temperaturas. Euskalmet ha activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas entre las 18.00 y 00.00 horas. La Agencia Vasca de Meteorología asegura que los chubascos serán «moderados», aunque podrían «ser localmente fuertes y tormentosos» en algunos puntos. Además, apunta que en zonas concretas se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado.

La lluvia ayudará a que los termómetros desciendan, pero hasta entonces, el calor persistirá. Durante la mañana de este sábado, los termómetros han alcanzado los 28 grados en Bilbao, los 29 en Vitoria y los 27 en San Sebastián. Temperaturas elevadas que también se han mantenido en una noche tropical. La más alta de la jornada se ha registrado en Oleta. El municipio ha registrado los 30,8 grados a las 05.10 horas. También en Muxika el mercurio ha marcado los 29,6 grados a las 1.50 horas y en Sodupe los 29,8 a las 04.10 horas.

El bochorno tampoco ha dado una tregua a primera hora del último sábado del verano. A 07:00 horas, los termómetros han alcanzado los 29 grados en el centro de Bilbao y no se espera que bajen por debajo de los 18 grados en ningún momento del día.

Lluvia y bajada de temperaturas

El frescor llegará este domingo. Euskalmet pronostica una jornada otoñal de lluvia y un descenso generalizado de las temperaturas. En Bilbao, las máximas se situarán en torno a los 18 grados y las mínimas en 14. Además, en la segunda mitad del día se esperan rachas de viento «muy fuertes», sobre todo en zonas costeras.

Asimismo, el mercurio seguirá cayendo de cara al lunes. Las temperaturas en la capital vizcaína oscilarán entre los 13 y los 17 grados en una jornada en la que predominarán los chubascos.