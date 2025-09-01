El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El toro que renació en Bilbao

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:11

Por una vez Vista Alegre dio una alegría tanto a quienes aman las corridas como a quienes abogan por erradicarlas. La culpa la tuvo Tapaboca. ... No podía tener otro nombre. Un toro bravo que, si no le abren la puerta de toriles, habría seguido embistiendo hasta el hotel del matador. Utilizo este último término para recordar el cometido oficial del torero. Ahora que se tapa hasta la muerte de la madre de Bambi, resulta obligado y honesto recordar que pocas veces se puede presenciar el indulto de un toro de lidia. De hecho era la primera vez que pasaba en esta plaza y la segunda en Euskadi desde hace 20 años. En esa ocasión en Donostia. De ahí el motivo de estas líneas. Muy pocos pueden decir que han renacido en Bilbao.

