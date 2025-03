Los rincones de John Silver el Largo

La fotografía es del siglo pasado, pero podría ser más lejano. No era la posada 'Almirante Benbow', ni estaba cerca de puerto. Pero si llega ... a entrar John Silver el Largo nadie se habría sorprendido. Nació como taberna hasta que, allá por los 80, renovó su aspecto y añadió platos trabajados. Aunque los veteranos seguían añorando sus días de tasca con serrín en el suelo. Ya saben que tengo querencia hacia los lugares que, de lúgubres y vetustos, cargan leyendas.

Todos recordamos aquellos templos del beber sin adorno. Donde no hacía falta ni saludar para que te pusieran sobre la barra lo que correspondía. Aún existen. Hace dos sábados entré en uno. Sobrevive en un rincón cercano a la plaza del 'Funi'. Nos acogió entre sus penumbras, con un inesperado calor que agradecimos. Y tuve la misma sensación que en el viejo Palas antes de su cambio de dueños y remodelación. Nostalgia de un tiempo imperfecto.

Algo así debió sucederle a Miguel Martín Zurimendi. Ya les he hablado de este historiador y amante de Bilbao y su intrahistoria. Siempre va con una cámara, o varias, para capturar y guardar los tesoros que, cuando menos lo esperamos, desaparecen. Por eso valoro su pasión. Esa que le llevó, por ejemplo, a descubrir unos cuadros arrojados a la basura con fotografías del bar Moran. Siempre me ha intrigado la razón por la que alguien decide desprenderse de algo así.

Será que soy raro. Cuando nuestra tía Carmen falleció, permitan la confesión personal, siendo los únicos herederos visitamos de nuevo su casa. Olía, como siempre, a pastas inglesas y chocolate belga. Debíamos buscar asuntos notariales, pero nos deteníamos en cada objeto. Desde los adornos navideños a la vajilla que sacaba cuando veíamos las películas en su salón. Siempre a oscuras, con merienda en el intermedio. Nos enseñó a amar el cine. Y a guardar los recuerdos. Por eso, ante todo lo que había, me centré en un álbum familiar. Así descubrí que el coche de mi abuelo, al menos uno, había sido bendecido por el párroco del barrio. Y que nuestro restaurante nació como lonja expendedora de pellejos y barricas de vino. Todo estaba allí. Encapsuladas en fotografías. Como una en la que, allá por los 50, pasaba a ser un mesón con mesitas al estilo parisino en su fachada y, posteriormente tras una ampliación, convertirse en restaurante.

Del Moran al Amor

Porque hay lugares que desaparecen, pero la inmensa mayoría se transforma. Como el Mugi de Pozas. Seudónimo de una calle donde, al igual que en zonas como Marzana, Ledesma o La Casilla, se cruzan apuestas sobre qué había en cierta lonja antes de ser lo que es. No me digan que no han jugado a eso. Es tan de Bilbao como el vaso de txikito. Y ni siquiera internet soluciona todas las dudas.

Como en el caso del Moran. María Díaz de Haro, esquina con Simón Bolivar. Allí estaba. Tras la reforma ochentera adquirió la imagen que nos acompaña. Pero en sus últimos estertores hosteleros hizo algo que merecería aplauso. Pasó a llamarse 'Amor', para aprovechar cuatro de las cinco letras del luminoso. Aunque eso ya es pasado. Su lugar lo ocupa ahora un gabinete de odontología infantil. El mundo sigue girando y, por cada vuelta, un recuerdo se va difuminando.

Por eso agradezco a Zurimendi, y a otros, que busque esos retales del ayer. Porque fueron más que bares de barrio o tascas de esquina. Venían a ser el lugar donde, para lo bueno y lo malo, embarcaba una tripulación llamada clientela. Nunca fue viaje idílico. Era un navegar entre olas de alcohol y humo con alma de galerna. De hecho muchos marineros tabernarios murieron por esa mar gruesa llamada alcoholismo y soledad. Nada digno de aplauso. Pero eran parte de Bilbao. El menos bonito. El más sincero. Por eso sigo mirando fotografías como la de hoy. Quizá al hacerlo, por aquello de que todas eran goletas para gente ruda, pueda escuchar la canción que recorría la 'Hispaniola'. «Quince hombres en el cofre del muerto… ¡Y una botella de ron! El ron y Satanás se llevaron el resto ¡Y una botella de ron!».