Jon Uriarte recupera el Bilbao perdido de los lectores de EL CORREO Nuestro columnista comenta las propuestas de los suscriptores a su reportaje sobre los lugares desparecidos que ayudaron a definir la historia de la capital vizcaína

En las grandes capitales se va a los sitios. En el Botxo se sale a la calle. No hace falta definir destino. Como guiño a Machado podríamos decir «Caminante no hay Bilbao, se hace Bilbao al andar». Dijimos que nos encantaría recibir sugerencias sobre nuevas rutas y olvidados rincones. Y así ha sido. El resultado, de momento, es este aperitivo. En él omitiremos apellidos y algunos nombres, por aquello de la privacidad. Arrancamos esta senda del Bilbao perdido propuesto por los lectores con unas construcciones que aspiraban a ser casas y llegaron, a mucha honra y con esfuerzo, a ser hogar. Las chabolas del monte Banderas.

Entre chabolas y sueños

Una cosa es nacer y otra renacer. Lo segundo supone elegir vida, sabiendo lo que duele. Algo que conoce bien el alma emigrante. La que sale de casa para un rato y a veces se va para siempre. Bilbao la recibió. Lo sigue haciendo. Pero hubo un tiempo en que si lograbas montar un techo por la noche, al día siguiente y si había suerte, tenías casa. Con más goteras que esperanzas. Pero hogar, al fin y al cabo. Jesús nos manda un mensaje recordando las chabolas del monte Banderas. Sus suegros dejaron allí vivencias y sudores. Tenían hasta iglesia. Existieron otras en el monte Cabras, Los Caños, Ollargan o en la hoy tan turística Campa de los Ingleses. El 21 de agosto de 1961 fueron derribadas. Se ve que a Franco le molestó verlas durante una visita. Qué dirían por ahí si descubrieran que Bilbao, industrial y poderosa, mostraba tal desazón entre campas y laderas. Lo que no deja de ser paradoja. Porque no habría agua corriente, ni luz eléctrica. Pero sí orgullo de manos trabajadoras.

Aunque ya contábamos la historia ilustrada de las casitas de hojalata, bajo aquellas tejavanas hicieron lo más difícil cuando toca bola negra. Salir adelante. Y hasta tal punto que las generaciones posteriores pudieron codearse con las nacidas en lugares elegantes. Nada es como en los cuentos y no es del todo así. Pero casi.

De palacios y mansiones

Dos lectores, Irene y Fernan, señalan una casa situada en la entrada del parque de los patos, frente a los Anduiza. La segunda sigue en pie, tan hermosa como siempre. La otra desapareció. Decían que albergaba un espíritu que lloraba en las noches oscuras, al fondo de Colón de Larreátegui. Tampoco está el caserío Iturri-Izarra de la familia y empresa Alayo Jaungoikoa, entre Henao y Elcano, cerca de la iglesia de los Agustinos. Ni los palacios Solaun de Allende 21 y el de la familia que da nombre a la calle y acabó siendo sede de la Policía.

El Palacio de Solaun

Tampoco encontrarán el del 3 de Simón Bolivar, habitado por los Taubmann y después por el colegio francés. Eladio pide que recordemos a los que están pero ya no son lo que fueron. Como uno del que recuerda: «era el edificio que ocupaba Alameda de Urquijo, entre Concha y Elcano. En 1959 cambiaron su fachada, optando por el ladrillo». Otros lectores relatan giros más radicales. Como el Palacio de Villa Mena, construido por la familia Zabalburu, familiares de los condes de Heredia-Espínola, posterior colegio de las Hijas de Jesús Jesuitinas y, finalmente, derruido para construir el grupo de viviendas de Alcorta. Así nos lo cuenta Carolan y nosotros lo trascribimos. Pero ya que menciona un colegio, viajemos al páramo perdido de los pupitres.

Santiago Apóstol y los hermanos de tiza

María, Juan, Isabel, Rafa, Jon, Agustín, Josemari y Javier mencionan el colegio más Atlántida. Apostaría a que Platón, Timeo y Critias lo incluían en sus diálogos. No se explica de otra manera tanta nostalgia. Duele su ausencia a quien lo frecuentó y a quien solo lo veía al pasar. Txutxo rememora el cemento donde jugaban a fútbol cursos de cinco clases cada uno y con 20 guardametas por portería. Recreos masificados. Tomás no olvida las visitas de Iribar en los partidos entre sotanas y estudiantes. Y eran legión.

Aitor aún rumia la invasión de la Salle por parte del Santiago Apóstol cuando cerraron el centro en los 70. Libe en cambio recuerda el San Luís. Hoy mira desde «Pozas» a García Rivero, pero antes fue chalet en Gregorio de La Revilla, pegado a las Teresianas. Nekane señala a las Escuelas de Marzana que durante un tiempo se tornaron biblioteca. Y qué decir del Jesús y María de Alameda San Mamés que evoca Miren. Olga por su parte apunta a La Veracruz de Otxarkoaga en cuyos bajos, según dice, acogen hoy un centro de juego y apuestas. No nos olvidamos de Lorea que contempla dolida el vacío dejado en Barraikua por el colegio Carmelitas. Entendemos su desazón. Al fin y al cabo, en todos esos edificios, conocimos a nuestros hermanos de tiza.

Los desaparecidos de las aceras

Nacieron para ofrecer servicios y desaparecieron al cambiar usos, costumbres y oficios. Como las duchas públicas para hombre y mujeres que ubica Joseba bajo las escuelas de Concha. Vivieron sus días de éxito en la postguerra, cuando un baño era un lujo. 12 o 15 céntimos según fuera el agua fría o caliente. Siguen existiendo. Pero otras y en otros lugares. Lo que ya no quedan, en el centro al menos, son gasolineras. Julen envía la fotografía de una frente a los cines Urrutia. Y rememora los surtidores de Mazarredo, muy cerca del Puppy, los del final del Puente de Deusto o los del famoso garaje de Sabino Arana. Y qué decir de los puentes perdidos. Iñaki manda, imagen incluida, el de Hierro que habitaba lo que hoy ocupa el puente de la Ribera. Podríamos seguir con estos lugares que saludaban a ras de acera, pero hoy nos quedamos en El Águila de la calle Navarra. Marijose los recuerda como los primeros grandes almacenes que tuvo Bilbao, con ropa confeccionada. Tres o cuatro plantas y mostradores de madera y cristal a modo de vitrina. Abajo complementos y muchos paraguas para una capital lluviosa. Añade que tenían un aire a las Lafayette parisinas. Convivió con Galerías Preciados pero, quizá por la llegada del Corte Inglés y sus modernas escaleras mecánicas, acabaron desapareciendo.

Para beber y comer

Siempre decimos que el concepto cervecera, tal y como lo definimos aquí, no se entiende más allá de Altube. Por eso es lógico que tantos lectores hayan recordado la de Deusto, con sus comidas familiares o de amigos, bajo las copas de los árboles. Desapareció y en su lugar descubrimos unos autos de choque. Divertido, pero ya no olía a pollo. Y ya ni eso queda. Tampoco, como dicen Iñaki, Ángel y Silvia, sigue aquél aroma en la de Indautxu, que estaba en Doctor Areilza esquina General Eguia. O la Narru, cerrada en 1973 que, junto a la del Norte de los jardines Iparralde en Basurto, marcaron el éxito de la cebada hecha líquido. Edurne señala la fábrica donde se elaboraba la Oro, y que ocupaba parte del Hospital de Basurto. Otro recorrido es el de las casas de comida y restaurantes. Urko repasa los que ya solo son ruina en Artxanda, como el Euskal Sena, el San Roque y la Parrilla. No hace falta ser derribado para dar pena. O para pedir que mostremos y les contemos sus años de vino y rosas. Como La Concordia. Javier, Loli y Ane recuerdan su ácrata decoración, las cajas de ostras y el aire a eterno festivo. Porque los lugares son como nosotros. A veces, con los años, dejan de ser los mismos.

Entre muros

Me contó cierto sastre que su casa y taller daban a la cárcel de Larrinaga. Desconozco si también la de Begoña. En su mensaje añade ubicación. Entre Zabalbide y Fika. Con unas escaleras, apunta otro lector de nombre Gorka, que parecían llevar al Calvario más que a la trena. Jura que había hasta palmera.

Entre sus rejas encerró hombres y mujeres que, por delitos comunes o políticos, acababan presos. Su derribo no mitigó el eco de los gritos de quienes sufrieron venganza, tanto durante la guerra como después. Cambiaban las caras, hoy soy guardián y mañana reo, pero la pena no se terminaba ni después de cumplir condena. Otro tipo de muro fueron los referidos por Carlos que suenan aún a retreta. La que suponemos escucharon, al menos en el espíritu, quienes desfilaron por una última vez en el Cuartel de Garellano. Trasladada tropa y oficiales a otros lares fue otra su misión. Y no militar, sino civil. Curiosos los vericuetos del destino.

Pero si hay un edificio perdido es la iglesia original del Corpus Christi. Los cimientos se colocaron en 1945. Aspiraba a catedral. Solo quedaba por poner la cúpula del crucero cuando decidieron echarla abajo. Dejó paso a dos torres, con un bajo para el rezo subterráneo. Para que luego digan que la vida de las piedras es tranquila.

En los días y ratos de ocio

No todo va a ser hincar codos o trabajar. El ocio también tiene su Bilbao perdido. Quedan lugares para jugar a los bolos. Pero muchos desaparecieron. Marisa recuerda el que había donde residían sus suegros en una campa, que ahora sostiene tres casas, entre Atxuri y Bolueta. Palabras mayores para Nogaro y su pista de hielo. Lloran su adiós y presente fantasmal patinadores y jugadores de hockey.

No faltan menciones al kiosco del parque de los patos donde Elena, Amaia y Gaizka aprendieron a pedalear alquilando triciclos. Y como en el Bilbao perdido mencionamos el frontón Euskalduna, Kike añade el de Deusto. Llegó a ver campeonatos de sokatira entre tomateros. Pero si hablamos de apuestas mayores, Joselu manda una foto del Casino de Artxanda, con sus salones y galerías acristaladas, tan cercanas al querido «Funi». Lo de los cines ha sido tan abrumador, que hablaremos de ellos de forma detallada. Quédense con la reseña sobre el parroquial de la Iglesia de la Aneja en Uribarri y el Zurbaran, situado donde hoy está el templo y frente al parque de Etxebarria, tal y como recuerda Arantzazu. Y con los cines Trueba, donde vio Estibalitz 'Blancanieves' unas 20 veces. Qué decir del Astoria en el que nuestro lector Borja vio 'Tiburón' y aún sufre pesadillas. Lo dicho, habrá que regresar a las salas entre penumbras.

Un agridulce final

Dado que no es este un final, sino un hasta el próximo viaje, nos quedaremos en mensajes como los de Ione, que de niña iba a la escuela Viuda de Epalza y todavía le parece oler en el aire el aroma a chocolate Chobil. Mismo recuerdo el de Begoña, que apunta ubicación en Tivoli y nosotros añadimos un número. El 4. Aunque la primera imagen que nos viene a la mente son dos equis en blanco sobre rojo. Cerró tras ser adquirida por la empresa de la Abeja, pero cuentan que en el cercano colegio de Las Esclavas, las niñas solo querían chocolate con pan. O sin él. Hay quien guarda los cromos que venían en las tabletas con las aventuras del capitán Chobil. Y ya se sabe que el chocolate carga leche.

Pero si hablamos del líquido blanco, Urko vive cerca del lugar que ocupó Beyena. Hasta el arranque del XXI y por el Alto de Kastrexana olía a cantina y leche ordeñada. Tuvo hasta accidente con explosión, fallecidos y heridos. Fue el principio de su adiós. Cual ternero que abandona ubre materna, fue dejada con una ruina que nadie esperaba. Ya decíamos que no era final del todo dulce. Aunque tiene parte buena. Nos obliga a buscar lugares para próximas entregas. Y así seguir recorriendo, juntos, el Bilbao perdido.

