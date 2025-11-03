El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urraburu con Clemente delante de la avioneta. Javier Clemente
Bilbaínos con diptongo

El penúltimo vuelo de Montxo

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

«Estás loco si piensas que me voy a montar en ese trasto», le dijo un bigote a otro. Por un lado Azkuna. Por otro ... el periodista. Quería contar con el alcalde para una de sus entrevistas de altos vuelos. Pero el regidor miraba la avioneta y se le ponía mal cuerpo. Fue una de las pocas veces en que se le resistió un invitado. Antes y después sobrevoló la villa con gentes de renombre, como el lehendakari Ardanza o el por entonces jefe del banquillo de San Mamés, Javier Clemente. Si subir a Artxanda para ver cómo está el Botxo sin nosotros es un acto de bilbainismo, hacerlo desde su cielo debe ser alcanzar el Olimpo. Montxo Urraburu se nos fue hace dos sábados. Pero será recordado por sus domingos. Aquellos en los que convertía los cuatro vientos en su estudio de radio. Los que hicieron del Tximbo Loco uno de nuestros iconos más queridos. Por eso, y por mucho más, merece estas líneas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  6. 6

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  7. 7 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  8. 8

    Temor al asesino en serie que vive en Euskadi. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10

    Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El penúltimo vuelo de Montxo

El penúltimo vuelo de Montxo