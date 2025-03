La nueva vida del Txoko Aurtenetxe

Venía a ser el Clark Kent de la hostelería. De lunes a viernes bar-restaurante y el sábado txoko para amigos y elegidos. Hablo en ... pasado, porque este jueves 28 de marzo dirá adiós a sus casi tres décadas de vida. No será largo sueño, sino breve pestañeo. Pero eso mejor se lo cuento luego. De momento hablemos del disgusto que supone saber que el Aizari y, por ende el Txoko Aurtenetxe, cierra sus puertas. Esas que abrió hace 27 años, un 10 de noviembre, y casi a la par que el Guggenheim. Nos lo recuerda Rober, con la templanza de quien ha visto de todo tras la barra. Les da cosa dejarlo, pero ya iba tocando.

Abando es el ejemplo de que la hostelería no se destruye, se transforma. Basta con fijarse, me encanta que los llamemos así, en el Upper Ledesma y en el Down Ledesma. No nos habíamos repuesto del cambio de timón del Periflú y nos sueltan, sin anestesia, que el Aizari hará lo propio. Rober sabe que nos duele. Nos conoce desde que los coches recorrían la calle y los paraguas chocaban en las aceras. Al fin y al cabo fue su padre, Antonio Burgo, quien abrió el local. Hablar de ese apellido es hacerlo del Museo del Vino o del Antomar, que aguanta poderoso como el primer día. Esa gente sabe más por lo que calla que por lo que cuenta. Sea de política, cotilleos o del Athletic. Lo que me lleva a nuestro equipo.

El Aizari ya era lugar reputado cuando decidió crear una peña y txoko dedicado al club de San Mamés. El nombre no podía ser otro que el de su suegro, Pedro Aurtenetxe. Aquel que presidió nuestra histórica entidad en los años de Ligas, Copa y gabarras. Por eso recibía así. Paredes repletas de gestas athleticzales y mesas decoradas con manteles rojiblancos. Salvo en Aste Nagusia, que optaban por pañuelos con la baldosa de Bilbao.

Y nos encantaba. Era maravilloso contemplar la cara de asombro del foráneo al entrar en un restaurante que, los sábados, era solo para los amigos. Persiana a media asta y un menú donde la merluza con txipis en tinta alcanzaba la divinidad. Aunque a veces surgía la duda de cambiarlo por un gran pez al horno. Lo que no se negociaba eran sus boquerones con detalle picante, los embaucadores champis o los langostinos con golpe de algo, que les otorgaba temperatura y sabor indescriptibles. A lo que sumaremos otros manjares que, de solo recordarlos, se nos hace la boca agua. Ah, y todo bien regado con jarras de vino y copas de cierre.

Tras la pandemia

El txoko nació el 10 de abril de 2019, con la inauguración de la Peña, pero su aire único lo adquirió tras la pandemia. Rober y Sandra reflexionaron y concluyeron que la vida había que vivirla de otra manera. Así surgió ese día en que se tornaba txoko. Por eso era diferente. Pero este próximo jueves, como contaba, nos dirá hasta luego. Al menos una parte. El Aizari pasará a manos de Policarpo hijo. El del Periflú. Y quiere mantener su espíritu. Es gente experta y nos alegra la decisión. Porque raro era el sábado en que Poli no estuviera en la barra del Aizari, a la espera de que empezara la partida. Conoce bien el local. Otra cosa será la Peña. Buscan una nueva ubicación. Y tampoco parece que el sábado vaya a ser día alternativo. Cada maestrillo tiene su librillo. Pero lo harán bien. Aunque eso no evita que sintamos un pellizco en el alma al recordar aquellas sobremesas infinitas ante los pacientes José, Inmaculada, Andoni y Bego, capitaneados por la pareja Sandra y Rober que, mientras la parroquia pedía otra ronda, jugaba al mus con caras amigas. Nos cuentan que tienen otros planes. Ya los contaremos. Algo me dice que les irá bonito. No lo duden. Y nos alegra.

Pero este penúltimo lunes de marzo no voy a poder evitar pasar por el Aizari para despedirme de mi amado Txoko Aurtenetxe. Por todos esos sábados clandestinos en que el tiempo se detenía entre amigos, brindis y gabarras.