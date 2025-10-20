Los minibólidos del parque Urrutia, los grandes rivales del Scalextric

Todos los niños soñaban con un Scalextric. Salvo los de cierto rincón de Bilbao. No es que no les gustara. Tenían algo mejor. Pocos pueden ... decir que se criaron junto a un circuito de carreras para coches en miniatura. Ese era el universo, y el privilegio, de aquella familia. La de los Minibólidos del Parque Urrutia. Un lugar mágico que habitó en el 38 de la calle Elcano. Si la historia del local merece líneas, la de su creadora daría para una novela. Así que empezaremos por ella. Asunción Barañano, «la rubia del Parque Urrutia». Una mujer adelantada a su tiempo.

Con poco más de 30 años abrió una tienda de compraventa de automóviles. Pionera, no dudó en sacarse el permiso de conducir en aquellos años 60 donde una mujer al volante era algo inconcebible. Valga como muestra la frase que le soltó el examinador.-Está aprobada. Ya le enseñará su esposo el código-. Lo curioso es que el marido no lo tenía. Aunque fue su apellido Urrutia el que apareció en el cartel. Norma habitual en los días grises de nuestro ayer. De hecho era químico y trabajaba en Ripolín. Murió en la trágica explosión del reactor. Asunción se quedó viuda y con cinco hijos. Pero la idea del Parque ya la había tenido cuando aún contaban con una carrocería en la lonja de su familia materna.

Era una excelente negociadora. Llegó a cobrar con caballos la venta de un coche. Y los revendió después. Era una reinvención constante. Quizá por ello, aprovechando que el local era amplio, dedicaron una parte a los vehículos y otra a la nueva aventura comercial. Montar un circuito para minibólidos. Fue complicado. El constructor de las pistas, todas en madera y de una sola pieza, llegó de Madrid y tuvo que hacerla allí. El material se encargó a la Carpintería Mipe. 70 metros de longitud, serpenteados y con ocho pistas paralelas. Había tortas por pillar las centrales. Era más fácil evitar descarriles. En uno de los laterales se hallaban los puestos de mando. Los coches eran más grandes que los del Scalextric. Escala 1 32. Llegaban de EEUU en macutos de marinos y capitanes de barco que se prestaban a ello. Venían desmontados. Por un lado el motor, por otro el chasis y las piezas. En España existían fabricantes que se dedicaban a crear carrocerías de plástico. El chasis solía ser de aluminio y el motor pequeño, pero capaz de generar grandes revoluciones. Luego cada cual regulaba la intensidad y los más hábiles lograban darle la corriente invertida para frenar.

Su inauguración supuso todo un impacto social en el Bilbao de 1967. Fue mucho más que un circuito de minibólidos. Llegó a acoger desfiles de ropa como el de Rodier, de la mano de Garay, en las navidades de aquél año. Y enseguida cuajó entre la juventud más interesada por lo nuevo. En su ambigú, donde se servían platos combinados y pequeñas cenas, era habitual ver a Paco el de Fórmula V tomándose algo antes de actuar en el Holiday, a Los Mitos ideando una canción o a Mocedades, antes de tener ese nombre, con los Blanco grabando acordes en un magnetofón. Y, entre una cosa y otra, las famosas carreras. Llegamos a contar con un equipo representando a nuestra villa. Cada vez que iban por esos mundos volvían con un trofeo. Eran capaces de fabricar sus propios bólidos. Cómo sería la rivalidad que prohibieron los aditivos que mejoraran la adherencia de las ruedas. Solo permitían frotarlas con jabón. Hubo hasta una competición de 24 horas como en Le Mans.

Y así pasaron los años. Asunción, que había entrado a formar parte de una financiera de Seguros Bilbao, decidió cerrar el negocio. Los coches fueron comprados por alguien de Santander que también se hizo con la pista. Hubo que trocearla. Y con ella se fueron los días de los autos locos. Ya solo queda alguna foto. Como la que nos acompaña. Un anuncio de la época. Comprenderán que, cuando me lo mandaron, imaginé entrar de nuevo en aquél lugar y escuchar el sonido inconfundible de los legendarios minibólidos del Parque Urrutia.