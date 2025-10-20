El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbaínos con diptongo

Los minibólidos del parque Urrutia, los grandes rivales del Scalextric

Pocos pueden decir que se criaron junto a un circuito de carreras para coches en miniatura

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:49

Comenta

Todos los niños soñaban con un Scalextric. Salvo los de cierto rincón de Bilbao. No es que no les gustara. Tenían algo mejor. Pocos pueden ... decir que se criaron junto a un circuito de carreras para coches en miniatura. Ese era el universo, y el privilegio, de aquella familia. La de los Minibólidos del Parque Urrutia. Un lugar mágico que habitó en el 38 de la calle Elcano. Si la historia del local merece líneas, la de su creadora daría para una novela. Así que empezaremos por ella. Asunción Barañano, «la rubia del Parque Urrutia». Una mujer adelantada a su tiempo.

