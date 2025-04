Los cromos de FHER

Tiene 70 años, pero sigue siendo un niño. Da igual que haya sido empresario de éxito y ahora esté jubilado. El pequeño soñador que llevamos ... dentro aflora al abrir el primer álbum. Muchos futbolistas ya no están. Otros, con suerte, peinan canas. Pero parece que fue ayer. Nada huele como antes, salvo la nostalgia. Es lo que ha logrado José Antonio García, testigo y parte de la empresa que hizo de Bilbao la capital de los coleccionables. Reinó durante la última mitad del siglo XX en el mundo de los cromos y los libros. Se llamaba Editorial FHER y esta es su historia.

Fundada en 1937 por Germán y José Fuentes Lizaur, su nombre nace del acrónimo de 'Fuentes Hermanos'. Publicaban de todo, incluidos álbumes de cromos. Muchos de Disney, como Blancanieves o Dumbo, pero también de personajes españoles. Entre ellos Marisol y Marcelino Pan y Vino. En 1958 logran el permiso de DC Cómic para publicar las aventuras de Superman y sacan su primer álbum del Hombre de Acero. También se inspiran en éxitos como Rin Tin Tin, Mary Poppins o 55 Días en Pekin.

Cuando publican Bambi, en 1970, José Antonio ya lleva un año en la empresa. Era un crío. Había nacido en Deusto el 28 de marzo de 1955. Aita de Bilbao, ama de Aranguren. Los 6 primeros años viven en Zalla y luego en el Botxo. Hinca codos en Almi, academia del padre del futbolista del Athletic Andoni Lacabeg, y forma parte de su equipo de atletismo. Posteriormente lo hace en el Bizkaia Club y llega a jugar, hasta juveniles, en el Iturrigorri. Por entonces se entraba a trabajar en edad de pantalón corto, así que pasa de cambiar cromos a vivir entre ellos. Primero en la oficina de la comercial de ventas, luego en producción y finalmente como Jefe de Taller, donde creaban los cromos.

A comienzos de los 70 había pocas televisiones, pero no impidió el éxito de colecciones como Los Picapiedra, el Oso Yogui o Los Autos Locos. Y por supuesto, los álbumes de fútbol. Todo entre dos barrios. En la calle Jon Arrospide de Deusto los cromos y el manipulado de sobres. Y en Rekalde el resto. Gordoniz la comercial de libros y administración y Villabaso la encuadernación y producción. Eso era poderío. Tanto en lo industrial, como en lo emocional. Envidia de los pequeños y desesperación de los mayores. Siempre había un cromo que no salía. Sobre todo los de Iribar y Cruyff. García asegura que hay mucho de leyenda urbana y advierte de que, en el caso de no poder terminar la colección, podías pedir una treintena directamente a FHER. Le creemos. Pero su sonrisa guarda enigma.

Lo que no se puede negar es que se hicieran muchos. De Heidi o de Marco unos 70 millones. Con Mazinger Z llegaron a los 90. Aunque el beneficio era variable. Los distribuidores devolvían lo que no vendían. Pese a todo fue un éxito. Hasta que llegaron los problemas. La irrupción de competencia extranjera con mucho poder asestó un golpe letal. Y entre una cosa y otra llegó la quiebra. Era 1983. Algunos empleados, incluido él, montaron con lo que quedó una empresa llamada 'Publicaciones FHER', activa del 83 al 97. De ella salieron otras cuatro. Guregraf, que fundó José Antonio con varios socios, es muy fuerte en la industria gráfica. Él lo ve ahora desde la distancia que otorga estar retirado. Aunque los recuerdos permanecen.

Como el placer de regresar a páginas pretéritas. Nos alegramos. Porque permite subrayar que Bilbao fue la capital del cromo. Por no hablar de otro legado de FHER, a través de su editorial LAIDA. Los libros juveniles que todavía habitan en altillos y viejas estanterías de casas maternas. En mi caso recuerdo uno de 'Daniel Boom' y otro de 'Aventuras Fantásticas', basado en la serie televisiva 'The Twilight Zone' de Rod Serling. Lo que no deja de ser una metáfora. Porque al abrir sus páginas regresamos a algo que algunos denominarían la zona de las tinieblas y que otros llamamos el nebuloso, pero hermoso, pasado compartido. Pero de eso ya hablaremos en próximas aventuras.