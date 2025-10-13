El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reproducción del 'Bilbao Circa 1700' del Bellas Artes. E. C.
Bilbaínos con diptongo

El Bilbao que fuimos

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Los cuadros hablan más allá de la pintura. Cada poro del lienzo cuenta historias. Como el 'Bilbao Circa 1700' que expone el maravilloso, y nunca ... suficiente valorado, Bellas Artes. Igual que el ángel que aparece, deberíamos sobrevolar esa pintura que cuenta cómo éramos en aquél siglo. Una villa que pasó de 700 a 1.200 habitantes y que, según se acercaba el siglo XVIII, crecía cual enjambre que se expande en pro de su reina. En este caso el reinado era del comercio y de la incipiente industria. Como siempre pasa surgieron leyes, normas y sucedidos que hoy impactan. Por ejemplo en ese tiempo, y también en el XVIII, burlarse del portero de un colegio o del Instituto podía ser castigado con un día en el calabozo. Y no es lo más raro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  5. 5 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  6. 6

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada
  10. 10

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Bilbao que fuimos

El Bilbao que fuimos