Jazz en Urazurrutia

Uno de los pianistas más brillantes y fieles a la gloriosa tradición del piano-jazz, Jeb Patton (Kensington, EE UU, 1974) ofreció el jueves en el JazzOn Aretoa de Bilbao un concierto acompañado por Santi de la Rubia (saxo tenor), Ignasi González (contrabajo) y Roger Gutiérrez (batería).

A Jeb Patton se le considera un discípulo aventajado del gran Roland Hanna, su estilo bebe de las raíces del bop con referentes ineludibles como Tommy Flanagan y Horace Silver. El legado de Charlie Parker, pero también el de Duke Ellington y Jimmy Heat, adquieren en las manos de Patton una lectura actual y muy viva. Jeb Patton se graduó 'magna cum laude' en Artes y Ciencia (especialidad en Música) por la Universidad de Duke, donde estudió piano con Tibor Szasz, Douglas Buys y Jane Hawkins. Como miembro del Duke Jazz Ensemble dirigido por Paul Jeffrey, actuó con más de 60 artistas profesionales de jazz, incluyendo 48 músicos de Nueva York y más de 12 músicos internacionales de Italia, Mónaco y Portugal.

Descrito como un «absoluto genio», Jeb Patton se ha labrado una excelente reputación en la comunidad internacional del jazz. El polifacético Patton es conocido como un «intérprete de gran expresión» y «de los que no se dejan llevar por lo predecible», así como un «compañero simpático». Residente en Nueva York desde 1996, ha realizado giras por Estados Unidos y el mundo entero como pianista de los Heath Brothers y el Jimmy Heath Quartet. Entre sus numerosas grabaciones, destacan 'New Strides, Shades and Tones' (2015) o 'Tenthish' (2018). En el campo de la pedagogía también ha publicado tres libros sobre el acompañamiento en piano en el jazz.

