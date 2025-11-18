Javier Mariscal: «Nací estropeado»

El 'padre' de Cobi, la mascota de Barcelona 92, participó ayer en Portugalete en la segunda edición de Suite Bizkaia, un foro multidisciplinar de gastronomía ... sin cocineros. El diseñador llegó como siempre, con el pelo revuelto y aire provocador.

- ¿Qué pinta en un encuentro culinario?

- Bueno, yo creo que estoy por ser mayor y porque que piensan que puedo aportar experiencias.

- Artista como es, ¿triunfaría en los fogones si se lo propusiese?

- Sí. Me gusta cocinar, pero nunca me ha gustado 'lo de triunfar'.

- ¿Hay algo que se le dé mal?

- Soy torpe en la vida en general. Muchas veces, sin darme cuenta, estoy molestando e insultando a la gente cuando lo que me dan ganas es de besar a todo el mundo.

- Tiene 75 años, ¿le asusta pensar que cada vez le queda menos tiempo?

- Para nada. Tengo una edad en la que tenemos que aprender a envejecer. Te ves en calzoncillos sin afeitar, despeinado y con legañas... Yo, perdona, soy disléxico y nunca encuentro las palabras, siempre las tengo escondidas en los bolsillos... Hay que saber admitir...

- ¿Qué?

- ¡Las limitaciones! No me salía.

- ¿Le daría igual morir mañana?

- Claro, hay que estar siempre preparado.

- ¿Qué encargo no aceptaría jamás?

- Algo así como '¿me puedes pintar este avión militar para tirar bombas en Gaza?' Pues no.

- ¿Sigue sin tener buen concepto de sí mismo?

- No me gusta nada la gente que está encantada de conocerse. Me veo lleno de defectos. Aunque siempre me propongo 'a ver si mejoro', no lo consigo.

- ¿Acabó esclavo de Cobi?

- Para nada. Cobi nunca ha sido un amo con esclavos, y yo no soy esclavo de nadie.

- ¿Dibujar le ha salvado de la camisa de fuerza?

- Eso me dijeron cuando fui a hacerme un estudio a ver qué me pasaba y me confirmaron que era disléxico. Me lo diagnosticaron de muy mayor. Durante mucho tiempo intenté disimularlo. Me di cuenta que nací estropeado y que los demás tenían unas habilidades de las que yo carecía. Me dijeron que me agarrase al dibujo. Fue mi salvación.

- ¿Por qué?

- Me ayudó a estar en la vida y a no acabar en un psiquiátrico.

- ¿Disléxico y tampoco sabe sumar?

- No solamente no sé sumar, sino que me da mucho presión si ahora me dicen 'bueno, pues quedamos a las diez y veinte en la sala 48'. O 'esto vale 43,10 euros'. Si me das un billete de 50 y tengo que buscar monedas para devolverte, me estreso mucho.

- Usted dijo que su primer éxito fue hacerle el amor a una francesa.

- De muy joven, echaba mucho los tejos a mucha gente y ellas decidían enseguida. Cuando pasa al revés, que viene una mujer que te echa los tejos y tú dices no, se quedan hechas polvo. Te miran como diciendo pero '¿a ti qué te pasa?'

- ¿Sabe vivir con poco y le gustaría vivir con menos incluso?

- Qué preguntas más bonitas. Si no quieres que te roben, no tengas nada. No creo en la propiedad privada

- ¿No desearía vivir como un ricachón?

- No sé cómo viven los ricachones.

- Con los derechos de autor de Cobi, ¿no podría darse a todos los placeres?

- Debe ser muy estresante lo de todos los placeres. Ahora tengo la suerte de vivir en el campo y me gusta tender la ropa. Tengo un tendedero que está en un sitio que le da muy bien el viento y el sol. Me fascina ver cómo se mueven las sábanas y escuchar el 'yiuu'. La ropa íntima, sobre todo la de mi mujer, la pongo en el medio para que no se vea si pasa alguien por el camino. Me gusta poner las toallas en un lugar, los pantalones en otro.... ¡Todo en orden!

«Soy muy pretencioso»

- Qué meticuloso.

- Si la camiseta es gris, coloco una pinza gris. Hay quien pensará 'este tío está muy colgado'. En eso paso el tiempo. Para mí es un lujo.

- ¿Es pretencioso y con un ego descomunal?

- Ahora estoy trabajando una novela gráfica y la pretensión es editarla en muchos idiomas y venderla a mucha gente. Eso es ser pretencioso.

- ¿Dice muchas tonterías y mentiras?

- Pues todas las que puedo.

- ¿Sigue provocando?

- Me gustaría encontrar una expresión no tan bruta, porque aquí en el País Vasco sois muy bien hablados, pero estamos en una sociedad de 'chupapollas'.

- Javier Mariscal Errando, ¿por qué adelantó el apellido de su madre?

- Porque todos tenemos una vida gracias a un regalo maravilloso que es la mamá. De hecho, yo podía tener más hijos, pero las madres no quisieron tenerlos.

- ¿Cuántos hijos tiene?

- Tres. Mi madre quiso tenerme y siempre le agradeceré porque es el mejor regalo de toda nuestra vida.

- ¿Trabaja por pura intuición, sin reflexionar?

- Cada vez que tengo que reflexionar me duermo. Y sigo trabajando porque tengo necesidad de hacer dinero para poder comer. No he sabido ahorrar ni puedo vivir de esta cosa que te dan cuando te jubilas (no le sale la palabra).

- ¿Pensión?

- Exactamente. Muchas gracias.

- ¿Por qué le caemos tan bien los vascos?

- Sois buena gente. Ten en cuenta que yo vengo de Valencia, un lugar mucho más cínico, todos tenemos motes, no nos creemos nada. En el País Vasco y Cataluña defendéis la lengua, la bandera, la tradición. En Valencia podemos hablar árabe, fenicio, romano, catalán con acento valenciano o español con acento cubano. Sois amables y auténticos.

- ¿Qué mote tiene usted?

- A mí me llamaban 'piel de pollo'. Tengo la piel muy seca.

- ¿En la vida le gusta tirarse hacia un precipicio sin saber qué hay debajo?

- Hay que arriesgarse. Hay tipos como tú y yo que nos gusta decir 'vamos al otro valle a ver qué hay'. Y siempre están los 'tipos Rajoy', que piensan 'nos quedamos aquí, que se vive bien'. Proclaman 'allá habrá leones de siete metros y elefantes que te comerán'. Yo quiero probar e ir a otro sitio'. 'Los Rajoy' siempre se han quedado en su lugar.

- ¿Acabará en un psiquiátrico?

- Espero que no. Mi sueño es acabar en una cama y en el último momento decir 'gracias por el cariño que he recibido. Qué bien lo hemos pasado'. Me lo pasaba muy bien incluso cuando los compañeros del colegio me hacían bullying. Le di siempre la vuelta.

- ¿Cómo se la daba?

- Yo era el gordo de la clase. 'Cállate, gordito', me decían. Daba igual.

- ¿Cómo que daba igual?

- Tengo una memoria muy selectiva y siempre me acuerdo de lo divertido. Lo malo se me olvida muy rápido.