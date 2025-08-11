El italiano Sandro Giacobbe se cae del cartel de la Aste Nagusia por graves problemas de salud

Sandro Giacobbe, una de las grandes figuras italianas de los años setenta, se cae del cartel de fiestas de la Aste Nagusia. Problemas de salud ... han obligado al Ayuntamiento de Bilbao a cancelar el concierto previsto para el sábado 23 de agosto, a las 23.30 horas, en la Pérgola de Doña Casilda. Fuentes municipales han justificado «complicaciones graves e imprevistas» del popular cantautor. En su lugar actuará Trigo Limpio, una grupo que hizo fama a raíz de su participación en el Festival de la OTI, donde logró el tercer lugar, con la canción 'Rómpeme, mátame', de Juan Carlos Calderón.

Los guateques de la Pérgola pierden de esta manera a una de sus principales estrellas. Giacobbe, que ha tenido que lidiar con un tumor de próstata, ha pasado por el quirófano en varias ocasiones. «La vida me ha dado muchas cosa buenas, pero las he pagado todas, incluso con intereses», confesó en una entrevista a la revista 'Domenica Live'. «Pero todavía estoy aquí. La operación de próstata en sí es simple, pero puede tener dos contraindicaciones. Cuando me desperté, escuché por primera vez la voz del médico que me intervino. Me dijo 'Hemos salvado tanto tu vida como todo lo demás'».

Aparte de 'El jardín prohibido', Giacobbe rompió las listas de éxitos con 'Señora Mía', otro clásico que traspasó fronteras y se convirtió en un bombazo en toda Europa. Pero fue el estribillo de 'No lo volveré a hacer más, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo' el que se convirtió en el estribillo del verano de 1976.

Giacobbe se convirtió en el protagonista del baile agarrado y de miles de verbenas en los pueblos. Rey de las melodías románticas, el autor de 'El jardín prohibido' era, en realidad, un caradura que le confesaba a su amada que le acababa de poner los cuernos con su mejor amiga.

Casi medio siglo después, la canción conserva su encanto cursi, pero sin abandonar su ramalazo extraordinariamente divertido. Una balada empalagosa y cínica, pero con una fuerza desconcertante que la mantiene como una canción del verano que permanece en la memoria colectiva de varias generaciones.

A cambio, el público bilbaíno podrá rescatar del pasado a un grupo de folk, surgido en 1975 que tuvo su momento de gloria con títulos como 'Cinco canas más'. 'María Magdalena' y 'Te quiero para mí', aparte, claro, del clásico 'Rómpeme, mátame.'

.