El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El italiano Sandro Giacobbe se cae del cartel de la Aste Nagusia por graves problemas de salud

Trigo Limpio suplirá al cantautor de 'El jardín prohibido' el sábado 23 en la Pérgola de Doña Casilda

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:49

Sandro Giacobbe, una de las grandes figuras italianas de los años setenta, se cae del cartel de fiestas de la Aste Nagusia. Problemas de salud ... han obligado al Ayuntamiento de Bilbao a cancelar el concierto previsto para el sábado 23 de agosto, a las 23.30 horas, en la Pérgola de Doña Casilda. Fuentes municipales han justificado «complicaciones graves e imprevistas» del popular cantautor. En su lugar actuará Trigo Limpio, una grupo que hizo fama a raíz de su participación en el Festival de la OTI, donde logró el tercer lugar, con la canción 'Rómpeme, mátame', de Juan Carlos Calderón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  6. 6

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  7. 7

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  8. 8 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  9. 9 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  10. 10

    Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El italiano Sandro Giacobbe se cae del cartel de la Aste Nagusia por graves problemas de salud

El italiano Sandro Giacobbe se cae del cartel de la Aste Nagusia por graves problemas de salud