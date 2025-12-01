El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Les invitan a ir a albergues, pero después vuelven»

Eva Molano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:27

Al igual que ocurre con otros espacios abandonados de Bilbao, Punta Zorroza se ha convertido también en un refugio para personas que carecen de un techo que les abrigue. Y aunque no se descartan otras causas, como un fallo de la instalación eléctrica, algunos propietarios de la nave afectada por el incendio tienen la sospecha de que haya podido ser producido por descuido de alguno de los indigentes que se refugian en «los módulos vacíos» que hay en ese polígono.

La comunidad de propietarios ya ha realizado denuncias en este sentido. Hace años, en enero de 2018, se dio aviso a los Bomberos por fuego en un pabellón cercano, de una empresa cárnica en desuso, en la que también se refugiaba gente sin techo. El pabellón guardaba diversos materiales como papel y plásticos y generó también una gran humareda que puso en guardia a todo el barrio. «Pero la Policía siempre nos dice que no pueden hacer nada. Les invitan a ir a albergues, pero después vuelven», relataron.

