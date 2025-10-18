El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de una patrulla en el lugar de los hechos. E. C.

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Los hechos se produjeron en la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:11

Una mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores y su bebé ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento ... de Bilbao, según han confirmado portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el barrio de Santutxu cuando a la acusada, siempre según la versión de testigos presenciales, «se le cayó al suelo» el menor.

