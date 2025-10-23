El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Investigan a un joven de Bilbao por fabricar bastones-estoque y venderlos en redes sociales

La Policían Municipal, en colaboración con la Ertzaintza, ha identificado a más de 60 personas interesadas o que habrían adquirido alguno de estos objetos, con precios comprendidos entre los 100 y 200 euros

H. Rodríguez

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:57

El pasado mes de julio se hicieron virales varios vídeos de TikTok en los que un joven mostraba la forma de fabricar, para su posterior ... venta, bastones-estoque, dispositivos prohibidos según el Reglamento de Armas. En la imágenes podría verse al usuario exhibiendo una cachava de cuerpo negro y dorado con empuñadura en forma de cabeza de cobra. Luego se apreciaba que el objeto ocultaba en su interior un punzón en la base y un estoque en la empuñadura, desmontable mediante un sistema de rosca. Las autoridades confirmaron que el individuo era del barrio bilbaíno de San Adrián y ahora, la Policía Municipal de la capital vizcaína ha confirmado que se le han abierto diligencias de investigación.

