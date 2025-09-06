El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marc Soler se impone en La Farrapona y Vingegaard aguanta a Almeida
E.C.

Investigan a un joven de Bilbao por estafar 40.000 euros a un hombre tras hacerse pasar por una mujer con una herencia millonaria

El timador, de 19 años, solicitaba ayuda económica para pagar unas supuestas tasas relacionadas con un legado en Marruecos

I.J.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:09

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Guipúzcoa investiga en Bilbao a una persona de 19 años, presuntamente vinculada a una organización criminal dedicada a ciberdelitos, tras detectarse un caso en el que una víctima, residente en Eibar, perdió 40.000 euros en el transcurso de dos meses. El instituto armado considera que se trata de un caso de 'catphinsing' también conocida como 'estafa del amor' o 'romancescam'

El engaño comenzó en redes sociales, donde el autor del engaño, el cual cuenta con antecedentes por otros delitos de robo con fuerza y estafa, se hizo pasar por una mujer francesa. El timador solicitaba ayuda económica para pagar unas supuestas tasas relacionadas con una herencia millonaria ubicada en Marruecos, según ha informado la Guardia Civil.

A través de un elaborado engaño, el autor de la estafa utilizó imágenes de un supuesto bufete para simular la existencia de un notario, reforzando su historia con fotografías de un frigorífico vacío, alegando estar en una situación económica precaria.

El caso, que presenta indicios de estar vinculado a una red organizada, ha motivado la emisión de varias órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internaciones dirigidas a países del entorno atlántico, báltico y africano, donde se encuentran radicadas las cuentas receptoras de los beneficios ilícitos.

Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Eibar. La operación sigue abierta y se continúa investigando.

