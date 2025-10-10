El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de los móviles decomisados en una tienda de San Francisco. E.C.

Investigan a dos personas por vender en una tienda de San Francisco móviles robados

La Policía de Bilbao ha decomisado 65 teléfonos de diferentes marcas en el interior del establecimiento

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:38

Comenta

La Policía Municipal de Bilbao investiga a dos personas acusadas de vender móviles robados en un comercio del barrio de San Francisco. En total, se han decomisado 65 teléfonos y dos tablets de diferentes marcas.

Una información ciudadana alertando de que se estaba cometiendo una actividad delictiva en el interior del local puso sobre la pista de esta tienda a la Policía de Bilbao. Finalmente, agentes municipales procedieron a las 18.30 horas de este jueves al registro del comercio, situado en la plaza Corazón de María.

Tras hallar los dispositivos de dudosa procedencia dentro del establecimiento, se sospecha que el comercio realizaba labores de receptación. Se trata de un delito en el que una persona adquiere, recibe u oculta bienes que provienen de robos o hurtos, sabiendo que su origen es ilícito.

Además de los productos electrónicos, los agentes también han requisado numerosas prendas de ropa de diferentes marcas. La investigación está abierta y la Policía Municipal tratará de dilucidar de dónde provienen todos los artículos y de devolverlos a sus legítimos dueños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Investigan a dos personas por vender en una tienda de San Francisco móviles robados

Investigan a dos personas por vender en una tienda de San Francisco móviles robados