Investigan a dos personas por vender en una tienda de San Francisco móviles robados La Policía de Bilbao ha decomisado 65 teléfonos de diferentes marcas en el interior del establecimiento

Iñaki Juez Viernes, 10 de octubre 2025, 15:38

La Policía Municipal de Bilbao investiga a dos personas acusadas de vender móviles robados en un comercio del barrio de San Francisco. En total, se han decomisado 65 teléfonos y dos tablets de diferentes marcas.

Una información ciudadana alertando de que se estaba cometiendo una actividad delictiva en el interior del local puso sobre la pista de esta tienda a la Policía de Bilbao. Finalmente, agentes municipales procedieron a las 18.30 horas de este jueves al registro del comercio, situado en la plaza Corazón de María.

Tras hallar los dispositivos de dudosa procedencia dentro del establecimiento, se sospecha que el comercio realizaba labores de receptación. Se trata de un delito en el que una persona adquiere, recibe u oculta bienes que provienen de robos o hurtos, sabiendo que su origen es ilícito.

Además de los productos electrónicos, los agentes también han requisado numerosas prendas de ropa de diferentes marcas. La investigación está abierta y la Policía Municipal tratará de dilucidar de dónde provienen todos los artículos y de devolverlos a sus legítimos dueños.