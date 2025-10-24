Investigan a cuatro vecinos de Basauri y Lemoa por el robo de media tonelada de uvas en La Rioja Los implicados, de origen rumano y con edades comprendidas entre 42 y 52 años, fueron sorprendidos in fraganti mientras cortaban los racimos

H. Rodríguez Viernes, 24 de octubre 2025, 11:25 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil de La Rioja investigan a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Se trata de dos mujeres y dos hombres, «naturales de Rumanía y residentes en Basauri y Lemoa, que fueron localizados cuando sustraían media tonelada de uvas en la localidad de Briones», según informa el Ministerio de Interior.

La actuación se inició tras una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de personas sospechosas en un viñedo de esta población riojana. «De manera inmediata, unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se trasladaron al lugar y sorprendieron in fraganti a varias personas junto a dos vehículos», explican las mismas fuentes. En el interior de uno de los vehículos se localizaron «aproximadamente 300 kilos de uva, y otros 200 kilos más, que se encontraban ya recolectados en el exterior».

Los uniformados contactaron con el dueño de la finca, que confirmó que no conocía a ninguno de los individuos. Además, «manifestó que no había autorizado a nadie a vendimiar» en su finca. Se da la circunstancia además de que el fruto «no debía ser recolectado al haberse superado el cupo establecido». Ante ello, los agentes procedieron a la incautación de la uva sustraída, que fue devuelta al dueño, y «a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito de hurto». Los investigados, de edades comprendidas entre 42 y 52 años, se acogieron a su derecho a no prestar declaración ante los agentes, por lo que las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial competente.