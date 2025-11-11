Intervienen restos precolombinos y varios fósiles de México y Ecuador en el aeropuerto de Bilbao Las autoridades han iniciado los trámites diplomáticos para devolver los bienes a ambos países

Dos intervenciones de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana del aeropuerto de Bilbao, compuesta por agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, han permitido rescatar de las redes de contrabando diversos objetos de indudable valor arqueológico e histórico pertenecientes a México y Ecuador. Ambas actuaciones datan del pasado mes de agosto, cuando las autoridades localizaron en distintas maletas restos precolombinos y fósiles cuya autenticidad y valor ha sido analizado y constatado durante varios meses, según ha confirmado el Ministerio de Interior.

La primera intervención tuvo lugar a comienzos de agosto de 2025, durante un control de equipajes en la sala de llegadas del aeropuerto de Bilbao a un pasajero procedente de México vía Madrid. En una de las maletas inspeccionadas, los agentes localizaron cinco piezas de diferentes tamaños y formas con impresiones petrificadas de organismos marinos, que levantaron sospechas por su antigüedad y valor científico.

«El pasajero manifestó haberlas adquirido en una localidad mexicana, sin poder aportar la documentación necesaria que acreditara su origen ni la autorización para su exportación», detallan las mismas fuentes. La Aduana realizó el correspondiente justificante de depósito de mercancías. El Instituto Geológico y Minero de España valoró y verificó el material y concluyó que los fósiles correspondían a formaciones geológicas del noroeste de México. Con el informe en la mano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mexicano comunicó oficialmente que las piezas formaban parte del patrimonio cultural del país y solicitó su devolución conforme al Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre México y España.

La segunda actuación se produjo el pasado 10 de agosto, cuando agentes de la misma unidad procedieron a la inspección física del equipaje de un pasajero procedente de Madrid. En la inspección por rayos X «se detectó un objeto de piedra que resultó ser un hacha o azada prehispánica, con un peso cercano al kilo». Tras el correspondiente depósito y consulta a la Subdirección General de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico-Servicio de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el Museo de América confirmó que la pieza, «valorada en 3.000 euros», formaba parte del patrimonio arqueológico ecuatoriano, concretamente del denominado Periodo de Integración.

Una vez confirmada la autenticidad de ambos hallazgos, y en coordinación con las embajadas de México y Ecuador en España, se han iniciado los trámites diplomáticos para devolver los bienes a ambos países. Además, las autoridades han abierto diligencias contra ambos pasajeros «por una presunta infracción de contrabando cometida por el pasajero».