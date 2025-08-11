Intervienen 13 kilos de tabaco picado de contrabando en una empresa de paquetería de Bizkaia
La Guardia Civil ha identificado a un total de seis personas residentes en Basauri, Erandio, Barakaldo y Bilbao
Lunes, 11 de agosto 2025, 10:20
La Guardia Civil de Bizkaia ha intervenido 13 kilos de tabaco picado de contrabando en una empresa de paquetería ubicada en el territorio. Según han ... informado este lunes fuentes de la Delegación del Gobierno, un total de seis personas residentes en Bizkaia han sido identificadas. Se trata de tres mujeres y tres hombres vecinos de las localidades de Basauri, Erandio, Barakaldo y Bilbao.
(1/4)— Guardia Civil Bizkaia (@gcivilbizkaia) August 11, 2025
🚬Intervenidos 13 kilos de tabaco de contrabando en #Bizkaia
Las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la @gcivilbizkaia detectaron varios envíos de tabaco picado a través de paquetería, logrando identificar a los destinatarios en #Bilbao, #Barakaldo, #Basauri y #Erandio. pic.twitter.com/T4JloZl5Sm
Éstos compraban el tabaco ilícito a través Internet y esperaban a recibirlo en su domicilio por la empresa de paquetería, evitando así su personación en el establecimiento de reparto, siendo frustradas estas entregas por las Patrullas Fiscales y de Fronteras de Bizkaia (PAFIF,s). Los autores se enfrentan cada uno, a sendas infracciones a la Ley Orgánica de Contrabando.
Las PAFIF,s, ejerciendo su competencia en materia de Resguardo Fiscal del Estado en la provincia de Bizkaia, realizan habitualmente análisis de riesgo sobre envíos de paquetería con el fin de evitar mercancía ilícita y prevenir el contrabando. Durante el desarrollo de uno de esos controles fiscales, detectaron el envío de varios paquetes conteniendo presuntamente picadura de tabaco a distintos destinatarios en la provincia. Tras la apertura de los mismos, observaron en su interior que portaban varias bolsas envasadas al vacío llenas de picadura de esta sustancia.
La venta de tabaco a través de internet para particulares está totalmente prohibida. Al tratarse de un género estancado, solo puede ser comercializado a través de puntos de venta autorizados. El comprador que adquiere de esta forma el tabaco comete una infracción a la Ley Orgánica de Contrabando, y el vendedor un delito contemplado en la misma norma legal.
