Guardia Civil Bizkaia

Intervienen 13 kilos de tabaco picado de contrabando en una empresa de paquetería de Bizkaia

La Guardia Civil ha identificado a un total de seis personas residentes en Basauri, Erandio, Barakaldo y Bilbao

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:20

La Guardia Civil de Bizkaia ha intervenido 13 kilos de tabaco picado de contrabando en una empresa de paquetería ubicada en el territorio. Según han ... informado este lunes fuentes de la Delegación del Gobierno, un total de seis personas residentes en Bizkaia han sido identificadas. Se trata de tres mujeres y tres hombres vecinos de las localidades de Basauri, Erandio, Barakaldo y Bilbao.

