Guardia Civil de Bizkaia

Intervienen más de cien móviles valorados en 9.300 euros en el aeropuerto de Loiu a un pasajero que viajaba a Guinea

El hallazgo se detectó en un control fiscal a los equipajes facturados antes de que el viajero tomara un avión destino a París para hacer escala al país africano, donde los iba a vender en una tienda de su propiedad

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:40

La Guardia Civil de Bizkaia ha intervenido en el aeropuerto de Loiu un total de 114 móviles de alta gama valorados en 9.300 euros a un pasajero que volaba a París, donde iba a hacer escala para llegar a su destino final, Guinea. Según han informado este lunes fuentes de la Subdelegación del Gobierno en el territorio, el hallazgo se produjo a principios del pasado mes de octubre cuando la Aduana del aeródromo vizcaíno realizó un control fiscal en los equipajes facturados.

Durante la inspección, a través de la máquina de rayos X, se detectaron tres maletas con destino a Conakry (Guinea) que iban repletas de smartphones con sus cajas originales y perfectamente precintados. Los agentes visualizaron el contenido a través de las pantallas y al tratarse de algo inusual decidieron abrirlas.

La apertura del equipaje se realizó en presencia del viajero, a quien se le solicitó la declaración de aduanas necesaria para viajar con este tipo de dispositivos electrónicos. El pasajero reconoció que no tenía esta documentación y que los teléfonos estaban destinados a la venta en una tienda de su propiedad en el país africano.

Los agentes, por tanto, procedieron a la intervención del equipaje y formularon la denuncia correspondiente por infracción administrativa de contrabando.

