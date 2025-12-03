Intervienen más de cien móviles valorados en 9.300 euros en el aeropuerto de Loiu a un pasajero que viajaba a Guinea El hallazgo se detectó en un control fiscal a los equipajes facturados antes de que el viajero tomara un avión destino a París para hacer escala al país africano, donde los iba a vender en una tienda de su propiedad

La Guardia Civil de Bizkaia ha intervenido en el aeropuerto de Loiu un total de 114 móviles de alta gama valorados en 9.300 euros a un pasajero que volaba a París, donde iba a hacer escala para llegar a su destino final, Guinea. Según han informado este lunes fuentes de la Subdelegación del Gobierno en el territorio, el hallazgo se produjo a principios del pasado mes de octubre cuando la Aduana del aeródromo vizcaíno realizó un control fiscal en los equipajes facturados.

Durante la inspección, a través de la máquina de rayos X, se detectaron tres maletas con destino a Conakry (Guinea) que iban repletas de smartphones con sus cajas originales y perfectamente precintados. Los agentes visualizaron el contenido a través de las pantallas y al tratarse de algo inusual decidieron abrirlas.

La apertura del equipaje se realizó en presencia del viajero, a quien se le solicitó la declaración de aduanas necesaria para viajar con este tipo de dispositivos electrónicos. El pasajero reconoció que no tenía esta documentación y que los teléfonos estaban destinados a la venta en una tienda de su propiedad en el país africano.

Los agentes, por tanto, procedieron a la intervención del equipaje y formularon la denuncia correspondiente por infracción administrativa de contrabando.