Gil insiste en esperar a la DGT para regular los patinetes: «Esto no es una competición entre ciudades» El director general de la DGT, Pere Navarro, con el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil. / MIREYA LÓPEZ El Foro para la Movilidad Urbana y Sostenible, que integra a todo el Ayuntamiento y una treintena de entidades, celebra esta tarde su primer encuentro XABIER GARMENDIA Martes, 30 octubre 2018, 14:31

Desde hace no mucho tiempo, los patinetes se han convertido en una alternativa para desplazarse por las ciudades. Y Bilbao no es una excepción. La ausencia de una normativa, en cambio, plantea muchas incógnitas sobre este método de movilidad. ¿Deben ir por la acera o por la carretera? ¿A qué velocidad pueden ir como máximo? ¿Deben contar con un seguro para accidentes? Aunque algunas urbes españolas ya han dado el paso y han aprobado una ordenanza, el Ayuntamiento de Bilbao sigue mostrándose muy cauto y pide esperar a las conclusiones de una comisión de trabajo de la Dirección General de Tráfico (DGT). «Esto no es una competición entre ciudades ni una huida hacia adelante», ha dicho esta mañana Alfonso Gil, concejal delegado de Movilidad y Sostenibilidad.

Las palabras del edil han tenido lugar en presencia del propio director general de la DGT, Pere Navarro, que ha acudido a Bilbao para participar en la primera reunión del Foro para la Movilidad Urbana y Sostenible, uno de los compromisos del pacto firmado por todas las fuerzas políticas municipales. Navarro, que ha vuelto al cargo que ya ocupó durante los dos mandatos de Rodríguez Zapatero, ha coincidido en la necesidad de establecer unos principios comunes que precisen el reconocimiento jurídico de los patinetes y que regulen sus particularidades. «Cada ayuntamiento está haciendo lo que puede, pero piden que alguien abra un paraguas que sirva para todos», ha subrayado.

En todo caso, el Consistorio bilbaíno no quiere que el uso de los llamados vehículos de movilidad personal desvirtúe el actual panorama de la movilidad urbana. «El que coge el patinete viene de andar a pie o de usar el transporte público, no resta tráfico privado. Ese es un mal negocio», ha lamentado Gil. No en vano, los vecinos de la villa realizan el 64% de sus desplazamientos diarios caminando, el 24% utiliza el transporte público y solo el 11% recurre a un vehículo privado. De estos datos se ha congratulado Navarro, quien ha reconocido a la capital vizcaína como un ejemplo en esta materia: «Cuando aportas datos, elevas el debate. Esto pinta muy bien. Ya no nos hablan de Bilbao por el Guggenheim, sino por la movilidad».

Sobre los polémicos patinetes y otros tantos asuntos referidos a la movilidad se hablará esta tarde en el primer encuentro del foro impulsado por el Ayuntamiento. «Es un punto y aparte, un hito histórico. Aportaremos soluciones reales», ha destacado el segundo teniente de alcalde. Por su parte, el director de la DGT ha mostrado su satisfacción por la iniciativa y ha llamado a tener en cuenta las necesidades específicas de peatones, ciclistas, conductores y usuarios del transporte público. «Estamos en el siglo de las ciudades y su competitividad se juega en el campo de la movilidad. Es una revolución silenciosa», ha zanjado.