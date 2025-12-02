Innovación energética

El Palacio Euskalduna acogió ayer la cuarta edición del Foro de Eficiencia Energética y Sostenibilidad, organizado por EL CORREO y patrocinado por Iberdrola, Calo Havazzi, ... Gobesa, Stratenergy Velatia, Tecuni, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Basque Energy Cluster.

El encuentro, presentado por Adela Úcar, comenzó con las intervenciones de Mikel Amundarain, director general del EVE, y Monica Frassoni, experta en sostenibilidad y procesos electorales, expresidenta de EuroACE y exeuroparlamentaria. A continuación tuvo lugar la primera mesa redonda, centrada en la implementación de tecnologías y procesos más eficientes en la industria, con la participación de Iñigo Beraza, gerente de Gobesa; Alejandro Sánchez Palomo, director general de Stratenergy; y Elena Cobo, gerente del Negocio de Edificios Sostenibles en Tecuni.

La segunda mesa, moderada por José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, se centró en el 'Análisis del sector, Europa, País Vasco, Caes', y contó con Mikel Pedrosa, responsable de GGCC Zona Norte de Iberdrola; Natalia Díaz de Arcaya, responsable del Área de Ayudas y Servicios de Valor del EVE; José Luis Fierro, director del Sur de Europa del grupo Carlo Gavazzi Automation; y Manuel Núñez, director de Petronor Innovación.

El evento continuó con la intervención de Jacobo Llerena Iglesias, subdirector general de Eficiencia y Acceso a la Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La clausura corrió a cargo de Irantzu Allende, viceconsejera de Transición Energética del Gobierno vasco.

En el encuentro se encontraban Adrien Capuzzimati, Bruno Rebora, Jean-Marc Brichart, Paul Dekker, Pedro Botelho, Philippe Bourqui, Joseba Aurrekoetxea, José Ramón Gil, Vicente Reyes, Juan Aguirre, Silvia Ballesteros, Roberto Sanjuan, Urtzi Vergara, Juan José Iglesias, Rubén Bustamante, Mikel Bengoetxea; Amaia Ruiz, directora comercial de EL CORREO; Mireia Andrades, María Dolores de Azpiazu, Carlos Galindo, Ignacio Hernández Erice, Adolfo López, César Marrón; Leyre Blasco, Paloma Tió y Ziortza Baliño, de EL CORREO; Imanol Zenborain, Jorge Ors Arrue, Xabier Aparicio, Verónica Sanz, Salvador Piñera, Julio Martínez, Jaime Oliver, Luis F. Ruiz-Minguela; Javier Angulo, Anna Bommarito Romo, Raquel Idoeta, Aingeru Gómez, Alatz Etxenausia, Jonathan Diez, Iñigo Corrales, Cristina Matia, Beatriz Tagarro, Iñaki Narvona, María José Santos, Enrique Payan, Jaione Ortiz, Eduardo Martín, Iñigo Oliver, Iker Etxeandia y Eduardo Casas.