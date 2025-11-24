«Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado» Dos de los desahuciados en Erandio denuncian que no fueron informados de los riesgos de su hipoteca. «Al menos que devuelvan la casa a nuestros padres»

Eva Molano Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:49

«Nos han roto la vida. Estamos destrozados, pero tenemos que recomponernos para seguir luchando». Asier García y su mujer Naiara, padres de un menor de 17 años, son dos de los ocho afectados por el triple desahucio del viernes en Erandio. Han trabajado toda su vida – él como autónomo, ella como pescatera– y lo siguen haciendo. Eran los propietarios de la mitad de la casa de Kukularra que han abandonado por orden judicial, por culpa de una hipoteca con cláusulas ya declaradas abusivas por los jueces. El hermano de Asier poseía la otra mitad. También ejecutaron los pisos de los padres del matrimonio, personas ya mayores que les habían avalado. El padre de ella sufre del corazón y se lo llevaron antes para evitar que se agravase su salud. «Menos mal que no presenció todo aquello. Llevaban viviendo allí 40 años, con la casa pagada desde los ochenta», evoca Naiara. «Pero me están demostrando una fuerza tremenda, me dicen que ya saldremos adelante, aunque a ver si esto no les pasa factura», cuenta. Se citan con EL CORREO en Las Arenas, donde sus padres se alojan temporalmente en casa de un amigo para evitar la frialdad de una habitación de hotel que les recuerde que han perdido su hogar.

El matrimonio denuncia que el desalojo no procedía, y que vulneró todas las garantías. Se realizó estando aún pendiente un pronunciamiento del Supremo, un juicio para decretar la nulidad del contrato y después de que la abogada de la familia e incluso los servicios sociales hubieran solicitado por activa y por pasiva la suspensión cautelar por la vulnerabilidad de la familia de Naiara o por la afección a un menor, entre otros motivos. Los afectados incluso han denunciado al propio Juzgado de Primera Instancia número 12 por prevaricación y por «grave vulneración de la tutela judicial efectiva».

Pero nada de eso importó. El desahucio fue de película, con piquetes y decenas de antidisturbios, y tuvieron que salir de su casa «casi con lo puesto, como si fuéramos delincuentes, cuando en realidad somos las víctimas de una estafa muy gorda, No podremos olvidar nunca ese día», cuentan, aún muy emocionados, sin poder evitar que lágrimas de impotencia resbalen por sus mejillas. La pareja, junto a su hijo de 17 años y su perra, se aloja ahora en un hotel de forma provisional. Hoy mismo se reunirán con la alcaldesa de Erandio.

Asier y Naiara compraron el caserío del barrio de Kukularra en 2007 junto a Iván, el hermano de Asier, y su pareja. En plena burbuja inmobiliaria, cualquier piso medio en Erandio costaba más de 240.000 euros. En la inmobiliaria Tecnocasa les derivaron a los asesores financieros de la UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. «Nos metieron en la boca del lobo», lamentan. Al final, firmaron un crédito de 506.000 euros entre las dos parejas. En un principio, los padres de Asier e Iván les avalaron con una de sus casas y el padre de Naiara con su nómina.

Dos años después, el hermano de Asier se separó de su novia, que exigió salir de la hipoteca. Se realizó una novación, en la que Iván pasó a adquirir el 50% y el matrimonio se quedó con la otra mitad. Les adosaron «unos gastos desproporcionados» y el importe adeudado creció hasta los 570.000 euros. Y desde ese momento, los padres de ambos pasaron a avalarles con sus bienes durante toda la vida del préstamo.

Pero no fueron informados de ello, denuncian. «Nos han engañado en muchas cosas. Si lo hubiéramos sabido, no hubiéramos firmado. ¿Quién lo hubiera hecho?», se pregunta Naiara. En ese acto, pagaron miles de euros en talones diferentes al portador que «se repartieron entre los asesores que estaban allí». «Teníamos un préstamo prácticamente reciente, el crío tenía dos años... No nos quedaba otra que realizar la novación y nos metieron muchas cosas por la puerta de atrás», manifiestan. Como la anterior, la hipoteca se referenciaba en el denominado IRPH Entidades, un índice alternativo al euríbor, «muchísimo más caro». No les dieron alternativa. Desde entonces pagaban mensualidades que al principio eran de 2.400 euros al mes, –1.200 por hermano– pero que se desbocaron. En 2015 debían aún más que al principio, pese a todo lo que habían pagado.

Cobros indebidos

«Todo está preparado para que nunca puedas terminar de pagar ese crédito. Nos mandaban una cuota que no cubría la totalidad de la letra, entonces todos los meses íbamos generando deuda. De eso tampoco nos informaron», argumenta Asier. Movieron ficha. Pidieron la nulidad de la hipoteca por abusiva. Solo detuvieron los pagos cuando el juzgado de Primera Instancia número 11 admitió a trámite su petición. La Audiencia confirmó que varias clásulas eran abusivas, pero mantuvo el IRPH, la responsabilidad de los padres y no anuló el préstamo. El asunto se dirime todavía en el Supremo.

Éste fue el motivo por el que se suspendió el pasado enero el primer aviso de desahucio, que les llegó justo antes de Navidad, cuando los «juzgados estaban cerrados». Ahora, fuera de su vivienda, Asier relata que «se han quedado con todo el dinero que les hemos pagado y con tres casas por valor de un millón, todo un negocio».

«No quiero que me regalen nada. Quiero que revisen mi caso de una vez y si aún debo pagar, pagaré. Si se quieren quedar con mi casa, que se la queden, pero que se las devuelvan a nuestros padres. No vamos a parar y seguiremos luchando en los tribunales. Porque sé que vamos con la verdad y que llevamos la razón. Pedimos justicia». Además de todo el dinero que han abonado ya - unos 300.000 euros- la pareja denuncia que la entidad les debe miles euros por cobros indebidos. Además del propio juzgado, un notario, ya jubilado, está denunciado, así como el asesor financiero de la UCI que recibió un talón, también señalado por otras familias afectadas y que «está en busca y captura».

