«Es muy injusto pero hacemos lo que podemos, no hay total impunidad»

Es cierto que los infractores reincidentes, los más obcecados en hacer del incumplimiento de la norma su rutina diaria, acumulan buena parte de la deuda. ... Pero no toda. Los 18,9 millones de euros pendientes de cobro que apunta el Ayuntamiento de Bilbao en su último recuento están generados por multas impuestas a 14.527 personas diferentes. La mayoría, el 67%, son vizcaínas; y el restante 33% llegaron de fuera del territorio. Desde el Área de Hacienda apuntan a que buena parte de los vehículos extranjeros no pagan. En Madrid hicieron el cálculo y se escabulle el 80% de los foráneos.

Sin embargo estos casos son muy minoritarios. Porque, siendo los vizcaínos el 67% del total de infractores, acumulan el 85% de la cuantía que Bilbao tiene pendiente de ingresar. Es porque los multirreincidentes son de aquí, lógicamente.

«Es una situación que afecta a todos los municipios», señalan en el Área de Hacienda. Y, por supuesto, «es una situación superinjusta la del infractor contumaz en relación con quienes pagan y contribuyen», asume el director de Gestión Tributaria. ¿No está claro que muchos se saben impunes y por eso se comportan de ese modo? «No hay total impunidad, hacemos los que podemos». Pero hay en las palabras y en el tono del director municipal un matiz de incómoda impotencia. Porque esa montaña de sanciones impagadas no deja de crecer, salvo cuando se cancelan derechos pendientes de cobro que ya se dan por perdidos.

Cada año parece comportarse de un modo diferente. Como ya se ha avanzado, lo más habitual es que cada ejercicio se sume entre un millón y dos millones de impagos de la OTA; a veces (en 2021 y 2016), más de dos millones. Salvo en 2024, cuando constan solo 625.000 euros de saldos pendientes en fase ejecutiva. Presumiblemente esta cifra anormalmente baja tendrá que ver con que parte de las infracciones cometidas el pasado ejercicio aún no están en fase ejecutiva. Pero también puede tener parte de su explicación en que durante el pasado ejercicio el Ayuntamiento no puso sanciones por pasarse del tiempo 'contratado' en el estacionamiento de pago.

Innovaciones pedagógicas

Después de que este periódico destapase la manga ancha municipal en 2024 en este sentido, el área de Movilidad y Sostenibilidad dijo que no había multado a quienes se pasaban del tiempo por «pedagogía», sin detallar el alcance pedagógico que puede tener una transigencia de la que no se había informado y que afecta a quienes sí pagan por aparcar, lo que demostraría que saben hacerlo. No hay detalle sobre qué parte de los 18,9 millones de deuda tienen que ver con esta realidad, pero cabe suponer que la inmensa mayoría no será por multas impuestas por pasarse de tiempo, sino por no sacar tique.