Inicio de semana otoñal en Bizkaia con aviso amarillo por tormentas y granizo

Silvia Osorio Lunes, 2 de junio 2025, 10:45 | Actualizado 11:33h. Comenta Compartir

Si el final de mayo el tiempo se pareció más al verano que a la primavera, el mes de junio ha arrancado completamente otoñal en Bizkaia. El cambio se nota. Este lunes, el mercurio ha bajado y la lluvia ya ha hecho acto de presencia desde primera hora. Además, hay aviso amarillo por tormentas y granizadas que se mantendrá hasta las 21.00 horas tanto en el interior como en el litoral del territorio.

El martes, continuará el ambiente húmedo y fresco. Según indica el pronóstico de Euskalmet, en la mitad norte estará cubierto a lo largo del día y lloverá de forma débil. Por el sur, en cambio, podría hacerlo en forma de tormenta.

La culpable es una vaguada atlántica que ha desplazado hacia el Mediterráneo la masa de aire cálido que al final de la semana pasada dejó temperaturas de hasta 35 grados en varios municipios vizcaíno y que ya ha provocado intensas precipitaciones en prácticamente toda la cornisa cantábrica. El viento de componente norte, además, mantiene las temperaturas en valores cortos para la época, informa la Agencia Vasca de Meteorología.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 29-05-2025 hasta 04-06-2025. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/psryQ9WGOT — AEMET (@AEMET_Esp) May 29, 2025

Los termómetros experimentarán una bajada aún mayor. Para mañana, en Bilbao, la máxima no pasará de los 17 grados. Sin embargo, el ambiente fresco e inestable no durará demasiado. El tiempo tenderá a mejorar a partir del miércoles. Los cielos seguirán nubosos y no se descarta que no vaya a llover, pero las nubes irán remitiendo.

Las temperaturas subirán y superarán los 20 grados. Sin embargo, será el jueves cuando el panorama se estabilice. En su web, la Aemet pronostica una jornada más soleada y con máximas que pueden llegar a los 24 grados en la capital vizcaína.