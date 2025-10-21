El Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena hotelera española

Cambio de titularidad en el 'Monopoly' hotelero de Bilbao. El Indautxu, un clásico de la capital vizcaína, ha pasado a manos de la primera cadena ... hotelera de España, Eurostars Hotel Company, perteneciente al Grupo Hotusa. La venta del antiguo Silken de Bombero Etxaniz se incluye en un paquete de otros ocho establecimientos de Sevilla,San Sebastián, Madrid, Ciudad Real, Tenerife,Santander y Valladolid. Pese a evitar concretar el alcance de la operación, Hotusa habría cerrado la adquisición de los nueve inmuebles por 250 millones de euros.

ElIndautxu se había convertido en una codiciada pieza del mercado vasco. Al igual que el resto de los edificios de la antigua cartera del grupo Urvasco, cuatro fondos de inversión y dos cadenas hoteleras habían echado el ojo a los hoteles que Silken explotaba en régimen de alquiler antes de que la constructora entrara en suspensión de pagos y lo vendiese al fondo británico Pigmalyon y la gestora de activos inmobiliarios Investment CBRE.

Este acuerdo ha roto todas las previsiones, ya que el fondo americano LCNCapital Partners preparó el pasado verano una oferta por casi 225 millones para cerrar el trato. El acuerdo parecía inminente, pero finalmente se vino abajo. Tres meses después de aquellas negociaciones, Eurostars Company refuerza su liderazgo en el mercado español y se consolida como la sexta cadena europea por número de establecimientos. Dispone de 294 hoteles en 23 países, de los que 202 se encuentran en España. Con la última operación ha sumado más de 1.500 nuevas habitaciones. Todos los edificios, incluido el antiguo Indautxu, inaugurado en 1990 tras una inversión de más de 10 millones de euros, son de cuatro estrellas.

La compañía está presente en 16 comunidades y 38 provincias «con un producto hotelero de alta calidad en ubicaciones de primer nivel», según Amancio López, presidente de Hotusa. Posee una plantilla de más de 6.000 trabajadores y facturó el año pasado más de 1.500 millones de euros. Pero trabaja con el objetivo de reforzar su presencia en «destinos de gran valor estratégico».