«Es increíble lo que disfruto jugando con ella» Pilar y Lola se asoman por la ventanilla del coche, en Durango. / ignacio pérez La mascota de... CARLOS BENITO Sábado, 9 marzo 2019, 23:42

Pilar Ríos es una debutante en esto de las mascotas, así que los ocho meses que lleva con Lola han supuesto un continuo descubrimiento. Antes, se hacía una idea aproximada de lo que podía significar la incorporación de una perrita a su vida cotidiana, pero la realidad ha dejado en nada aquella imagen mental un poco inconcreta: Lola, diminuta y retozona, ha desencadenado una revolución doméstica y emocional. «Yo quería algo que me diera alegría y sí, me la da a unos niveles impresionantes. Es muy juguetona y muy cariñosa, siempre quiere mimos. A mí se me hace increíble lo que disfruto jugando con ella y las tonterías que le digo. ¡Ñoñerías, la verdad...! Yo me imaginaba una relación con más distancia, pero Lola es explosiva y ha superado con creces todas mis expectativas. ¡Cómo se la puede querer tanto!», se asombra la teniente de alcalde de Durango.

Eligió una caniche, precisamente, por la dimensión afectiva de esta raza. «Había oído que se mostraban supercariñosos con los mayores y los niños. Y es verdad que se comporta diferente con ellos: de más pequeña, mordisqueaba un montón, pero a niños y mayores solo los chupaba. Las carantoñas le encantan y te incita continuamente a que se las hagas. Y lo mejor es que no se les va ese espíritu juguetón con la edad, son siempre así», explica Pilar. Cuando se hizo cargo de Lola, la perra era un minúsculo cachorrito de solo dos meses, una bolita de rizos marrones (o 'apricot', por usar el término especializado para su pelaje) que inició la convivencia dándole un buen sobresalto. «Era muy pequeñita, se la veía débil. Yo me vi con ella y me asusté un montón: la segunda noche tuvo un bajón de azúcar y hubo que llevarla al veterinario», relata la política socialista.

Repartiendo saludos

Fue el único momento dramático en una relación fluida y feliz. Hasta la madre de Pilar, después de toda una vida resistiéndose a tener un perro cerca, ha sucumbido al encanto y el entusiasmo contagioso de la animosa caniche. «Era muy contraria y ahora le dice cada cosa... ¡Se derrite con ella!».

«Por la calle, Lola tiene que ir saludando a todos los perros que se encuentra y a todas las personas que la miran. Y, si no la miran, se queda mirando ella para que le hagan caso», sonríe Pilar, que ya experimenta los efectos benéficos de tener mascota: «Pierdes el sentido del ridículo, y eso no es malo». Aunque en esta mañana soleada la perra ha salido 'al natural', su cuenta de Instagram (@loladog70) permite comprobar que dispone de un favorecedor guardarropa: «La primera vez que le puse un chubasquero pensaba que iba a tener que pelearme con ella, pero se quedó quieta, tan tranquila. ¡Le gustaba! Es muy coqueta y posa de una manera impresionante». ¿Hay algo que le desagrade? «No le gusta nada subir cuestas cuando vamos de paseo al monte. Se para y levanta el morrito, tiene su carácter. Pero intento educarla y supongo que se irá haciendo».

En estos ocho meses, las piruetas enloquecidas con las que Lola la recibe cada vez que llega a casa se han vuelto una parte muy importante de la vida de Pilar. «Exterioriza muchísimo el cariño -agradece-. Yo no me imaginaba que un animalito podía transmitir tanto amor».

Pilar Ríos Teniente alcalde de Durango. De niña nunca pudo cumplir su deseo de tener una mascota. «Lo pedía en casa, pero mi madre siempre me decía que no. Incluso a estas alturas, cuando le dije lo de Lola, mi madre me preguntó si estaba loca».