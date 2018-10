Una grúa de grandes dimensiones se incendia en la carretera de Artxanda Bomberos de Artaza han apagado las llamas. / Bomberos de Bizkaia El conductor ha salido por su propio pie del vehículo, que ha cogido fuego a causa de una avería SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 18 octubre 2018, 10:07

Una grúa de grandes dimensiones de la empresa Ibarrondo se ha incendiado este jueves a primera hora en la carretera de Artxanda -entre Enekuri y Santo Domingo-, que ha tenido que ser cortada en un primer momento. El incidente ha tenido lugar pasadas las 8.30 horas, cuando el vehículo ha cogido fuego a causa de una avería junto a uno de los colegios que hay en la zona.

Para sofocar las llamas y retirar el vehículo de la calzada se han desplazado a la zona efectivos de emergencia, entre ellos los Bomberos de Bilbao del parque de Artaza, que han sido los encargados de apagar las llamas. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, no ha habido que lamentar heridos y el conductor de la grúa ha podido salir por su propio pie con total tranquilidad. Asimismo, al no ser una carretera muy transitada, no se han formado grandes atascos. De todos modos, la Ertzaintza está dando paso alternativo al tráfico, aunque con precaución, ya que se prevé que las labores de retirada de la grúa se alarguen.