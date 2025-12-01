El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A las diez de la mañana se seguía batallando contra el fuego

A las diez de la mañana se seguía batallando contra el fuego Maika Salguero

«No sé si podremos volver a trabajar aquí»

Un virulento incendio destroza una nave de empresas cárnicas con más de 100 empleados en Zorroza en plena campaña de Navidad

Eva Molano
Helena Rodríguez

Eva Molano y Helena Rodríguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:00

Un incendio de grandes proporciones afectó esta pasada madrugada a una nave empresarial de Punta Zorroza, en las inmediaciones del antiguo matadero, junto a la ... grúa municipal. Cuatro personas que pernoctaban en uno de los módulos vacíos tuvieron que ser evacuadas. Por causas que aún se investigan, las llamas se desataron sobre las tres de la mañana y pudieron ser controladas antes de las seis. Los trabajadores y los vecinos, alarmados por el fuerte olor a quemado, dieron la voz de alarma.

