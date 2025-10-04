Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido Las colas son de al menos tres kilómetros y hay un carril cortado

A.M. Sábado, 4 de octubre 2025, 14:19 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Un accidente múltiple en La Avanzada, en dirección Getxo, está generando importantes retenciones. Según informa el departamento de Seguridad, la colisión se produjo entre tres vehículos y como consecuencia los agentes de la Ertzaintza desplegados en la zona han cortado un carril en la vía. Las colas ya son de, al menos, tres kilómetros.

Los servicios de Emergencias han trasladado a una de las personas heridas en el accidente al hospital de Cruces.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Temas

Getxo

Audiencias