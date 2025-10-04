El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido
L. Pérez

Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido

Las colas son de al menos tres kilómetros y hay un carril cortado

A.M.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Un accidente múltiple en La Avanzada, en dirección Getxo, está generando importantes retenciones. Según informa el departamento de Seguridad, la colisión se produjo entre tres vehículos y como consecuencia los agentes de la Ertzaintza desplegados en la zona han cortado un carril en la vía. Las colas ya son de, al menos, tres kilómetros.

Los servicios de Emergencias han trasladado a una de las personas heridas en el accidente al hospital de Cruces.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  6. 6 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  7. 7 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  8. 8 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  9. 9 El enganchón de Luis de la Fuente con un periodista por Nico Williams y Lamine Yamal: «¿Has jugado a fútbol?»
  10. 10

    Un perro muerde a un niño de 4 años en la espalda y el cuello: «Metí las manos en la mandíbula pero le tenía muy enganchado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido

Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido