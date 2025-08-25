El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas El paso de una vaguada atlántica provocará un giro del tiempo en el territorio en la última semana de agosto

Silvia Osorio Lunes, 25 de agosto 2025, 09:09 Comenta Compartir

Después de un fin de semana veraniego, el final de agosto se presenta con bastante inestabilidad en Bizkaia. Tanto Aemet como Euskalmet advierten del regreso de la lluvia debido al paso de una vaguada que provocará un importante giro del tiempo. Tocará sacar el paraguas esta semana en el territorio más que ir a la playa. El verano da sus últimos coletazos, pero por el momento no se prevén demasiados días de sol y temperaturas altas.

Más bien lo contrario. Un frente de circulación atlántica que se acerca por Galicia afectará principalmente a la cornisa cantábrica a partir de mañana. Este lunes todavía no se dejará sentir en Bizkaia, ya que se prevé una jornada soleada y con máximas de 28 grados. Sin embargo, este martes aumentarán los intervalos nubosos y, con ello, la probabilidad de «lluvias débiles dispersas» en las horas centrales del día. Las temperaturas comenzarán a bajar pero de forma suave.

El cambio de tiempo será más palpable el miércoles. Según la predicción de Euskalmet, al bajada del termómetro será «generalizada». Las precipitaciones serán más intensas en la segunda mitad del día, y podrán ser localmente fuertes y tormentosas en algunos puntos. En otros puntos del país, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos y naranjas por precipitaciones fuertes.

#EguraldiaHoy



🌤 Soleado. En la vertiente cantábrica con algunas nubes bajas, sobre todo por la tarde. Por la tarde en el sur nubes de evolución.



↖↘ Viento del sureste en el interior, del noroeste en la costa.



🌡Máximas rondando los 30-35 ºC, en la costa los 25-26 ºC. pic.twitter.com/1dZqPsK79L — Euskalmet (@Euskalmet) August 25, 2025

Además, el viento de componente norte hará que la sensación sea de más fresco. El termómetro seguirá bajando: por ejemplo, en Bilbao, no se espera que se superen los 23 grados de máxima.

El jueves se espera otra jornada gris, más propia de la primavera que del verano. Se prevé lluvia y temperaturas similares, de no más de 25 grados. Al siguiente, la situación podría ser similar, si bien la información disponible todavía es prematura.