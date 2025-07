El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Silvia Osorio Miércoles, 23 de julio 2025, 08:11 Comenta Compartir

El verano en Bizkaia se ha torcido debido a un frente que ya hace de las suyas. Este miércoles ha amanecido con cielos cubiertos, lluvias débiles y temperaturas más bajas, un ambiente más húmedo que se mantendrá durante varios días. La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha alertado de la llegada de un sistema de bajas presiones que dejará una situación de inestabilidad en el tercio norte, pero no de manera tan contundente como se prevé en el este peninsular, donde se han anunciado fuertes precipitaciones y tormentas con granizo.

En el territorio se esperan varias jornadas de inestabilidad con chubascos débiles, al menos, hasta el lunes, según indica la predicción del organismo dependiente del Gobierno central. La probabilidad de que llueva se mantendrá elevada hasta el viernes y bajará a partir del sábado, pero el fin de semana se presenta con cierta inestabilidad.

Además, el descenso de las temperaturas diurnas será especialmente notable este miércoles y jueves, ya que las máximas no superarán los 22 grados, por ejemplo, en Bilbao. Para el viernes, la masa húmeda continuará dejando cielos muy nubosos y precipitaciones débiles. No obstante, no se descartan ratos de sol y las máximas se recuperarán. En Bizkaia algunos municipios podrían alcanzar los 25 grados.

🌡⬇️ Las masas de aire que sobrevolarán España la próxima semana serán más frescas de lo habitual para la época.



→ Se notará sobre todo a partir del miércoles/jueves en el norte y este peninsular, además con posibles tormentas intensas.



→ Volverá el calor a finales de semana. pic.twitter.com/SekApVjqw7 — AEMET (@AEMET_Esp) July 20, 2025

Para el fin de semana

A partir del sábado, la Aemet habla de «incertidumbre» en su pronóstico meteorológico. Según indica el organismo, se espera que el sistema de bajas presiones responsable de la inestabilidad de fechas previas en la península y Baleares tienda a alejarse hacia el Mediterráneo en probable transición hacia una dana, pero todavía es pronto para conocer cómo afectará a la cornisa cantábrica.