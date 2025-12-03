Ibon Areso, Gurutze Beitia, Begoña Etxebarria, Andrés Urrutia y Joaquín Achucarro, nuevos Ilustres de de Bilbao Se trata de una de las distinciones más importantes con las que se reconoce la dedicación y trayectorias ejercidas en favor de la Villa.

H. Rodríguez Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Es la distinción con más solera de Bilbao. Un reconocimiento que hace todo la ciudad a quienes han destacado por su dedicación a la ciudad. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha dado a conocer este miércoles los nombres de las personas que van a recibir este año la distinción «Ilustres de Bilbao 2025». Se trata del ex alcalde de Bilbao y arquitecto urbanista, Ibon Areso Mendiguren; la actriz Gurutze Beitia Basterretxea; la socióloga Begoña Etxeberria Madariaga; y el escritor, notario y presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, Andrés Urrutia Badiola. A ellos se suma el pianista Joaquín Achucarro Arisqueta, elegido por votación de la ciudadanía, una de las novedades que se ha incorporado en esta edición.

El listado de 'Ilustres' lo componen hasta la fecha 128 distinciones entre los que se encuentran músicos, cantantes y compositores, historiadores, escritores, cocineros, actores, empresas y directivos de empresas, centros académicos, directores de cine y profesionales de la moda, artistas… En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de la capital vizcaína ha detallado los motivos de cada una de las concesiones de este 2025:

Ibon Areso Mendiguren: «Por ser el artífice del cambio urbanístico de Bilbao, una ciudad que continúa transformándose».

Gurutze Beitia Basterretxea: «Por su talento como actriz y por transmitir siempre alegría con su humor y corazón bilbaínos».

Begoña Etxebarria Madariaga: «Por sus valores y su compromiso para mejorar el empleo de la juventud bilbaina.»

Andrés Urrutia Badiola: «Por su labor decidida en defensa e impulso del euskera desde Bilbao».

Joaquín Achucarro Arisqueta: «Por llevar Bilbao a los escenarios más prestigiosos del mundo y por su labor de difusión y formación musical».

El acto se celebrará el próximo 15 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Salón Árabe del Ayuntamiento. Será una ceremonia oficial presidida por el Alcalde y contará con la presencia de las personas galardonadas, entre otras autoridades.