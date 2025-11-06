Hoy comienza la reforma de Autonomía, que tendrá zonas verdes y aceras más anchas

Luis López Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

Mientras Bilbao cogía maneras de ciudad moderna, una de sus principales arterias, la calle Autonomía, se quedaba anclada en el siglo XX. Y no precisamente a finales del siglo XX.

Ha llegado el momento de corregir este desfase histórico. Hoy empezarán de manera efectiva las obras para renovar, para modernizar, un fragmento de esta vía que también se ha convertido en frontera entre dos bilbaos. Es una especie de adelanto: se va a trabajar entre La Casilla y la plaza Calixto Díez, un tramo de 185 metros. Si la cosa va bien, el modelo se extenderá al resto de la calle, hasta Zabalburu. La reforma durará cinco meses y a partir de este jueves se ocupara la acera, el aparcamiento, la calzada y el carril bus, ha anunciado el Ayuntamiento. Pese a ello, se mantendrá el tránsito de vehículos y el peatonal.

El objetivo es la ampliación de aceras y la habilitación de zonas verdes en un espacio urbano dominado por el asfalto. Ahora, el ámbito de actuación tiene una superficie de 4.680 metros cuadrados; 1.404 son para aceras, y 3.278 están destinados al tráfico. La actuación que se ha adjudicado aumentará la zona destinada a los peatones hasta los 1.905 metros, un 35% más. Con el añadido de que parte de estas mejoras supondrán la instalación de elementos verdes y pequeñas zonas de estancia. El objetivo, dicen en el Ayuntamiento, es también «reducir la velocidad del tráfico rodado». Porque como consecuencia de esa amabilización del entorno se van a perder dos carriles para los coches.

El coste de la obra es de poco más de 900.000 euros, y el plazo de ejecución, de cinco meses. Lo contenido de ambas referencias tiene que ver con el hecho de que se trata de una actuación de espíritu provisional. Hay que tener en cuenta que la reforma definitiva de Autonomía depende de la ampliación del tranvía, y éste, del soterramiento de Abando. Como no es plan de esperar años, décadas quizás, para dignificar esta parte tan importante de la ciudad, se ha optado por esta solución: la instalación de módulos que luego podrán ser utilizados en otros barrios de Bilbao.

Por otra parte, esta remodelación se relaciona con lo que está ocurriendo en María Díaz de Haro y lo que ya se ha consolidado en Sabino Arana. Es decir, con la creación de un espacio urbano más bonito, más verde y más peatonal. Que, a su vez, tendrá continuidad con la reforma del entorno de La Casilla, empeño este algo más complejo por las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento de Bilbao para encontrar empresas interesadas en reconstruir y explotar el viejo pabellón.

