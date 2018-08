Los hoteles prevén un 10% menos de reservas en las fiestas Turistas, en la recepción de un hotel bilbaíno. / Luis Ángel Gómez «Perdemos visitantes poque hemos tenido muchos turistas prestados de destinos que vuelven a recuperar la calma, como Londres y París», dice Díaz-Munío LUIS GÓMEZ Miércoles, 15 agosto 2018, 01:35

DestinoBilbao, la organización que aglutina a la mayoría de establecimientos de la capital vizcaína de entre 3 y 5 estrellas, ha dado la primera señal de alarma. Su presidente, Álvaro Díaz- Munío, aseguró ayer que la ocupación hotelera prevista para la Aste Nagusia que arrancará el próximo sábado será un 10% inferior a la del año pasado, que se cerró con el 87% de pernoctaciones.

A diferencia de anteriores ocasiones, en que culparon de la caída de las reservas a la «competencia ilegal» de los apartamentos turísticos, los empresarios han achacado en esta ocasión el descenso de visitantes a la «fuga de turistas prestados». Díaz-Munío reconoce que «buena parte» de los viajeros que recalaban en Bilbao han vuelto a colocar en su punto de mira destinos que durante los últimos años han venido sufriendo «grandes problemas de inseguridad. Ciudades como París y Londres perdieron muchísimos turistas por este motivo, pero ahora afortunadamente vuelven a recuperar la tranquilidad», detalló.

El freno a las reservas en el sector hotelero tradicional contrasta con el extraordinario momento de forma de los apartamentos turísticos, que confían en rozar el lleno. La plataforma Airbnb, en concreto, sólo tiene disponibles en estos momentos once apartamentos en su página web. A falta de tres días para el inicio de las fiestas, es más que probable que acabe colgando el cartel de completo.

«Mayor apoyo institucional»

Los hoteles, por el contrario, contabilizaban ayer un 5% menos de reservas que en el mismo periodo de 2017. «Agosto desde hace tiempo es el mes de mayor ocupación del año, pero no significa que sea el más rentable», esgrime Díaz-Munío, que se contentaría con alcanzar los ratios de la anterior Semana Grande. Ve, no obstante, muy difícil lograr los mismos números. «El año pasado fue bueno y no tiene por qué ser muy distinto este. Hay que hacer cifras similares y no podemos ser pesimistas en los tiempos que corren», subrayó tras reconocer que julio también arrancó «un poquito por debajo» de las expectativas por culpa del mal tiempo. «Ha habido suficiente lluvia en todos los sitios y la gente tira ahora a lugares donde tenga asegurado el sol. No quiere jugársela», admite.

DestinoBilbao ha lanzado también un dardo a las distintas administraciones y ha urgido «un mayor apoyo institucional» en la promoción turística de «Bilbao y Bizkaia» con el objeto de alcanzar de media las dos jornadas de estancia, reto que se resiste históricamente.