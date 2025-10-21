Más hoteles en Bizkaia, la cadena británica Travelodge abrirá otro en abril en Sestao La firma 'low cost' refuerza la oferta hotelera local, con un local de 105 habitaciones

Luis Gómez Martes, 21 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

La fiebre hotelera de Bizkaia, particularmente en Bilbao, no tiene visos de echar el freno. Al contrario, todo apunta a que las aperturas de nuevos establecimientos seguirán sucediéndose a corto y medio plazo. El próximo en abrir sus puertas será el que la cadena británica Travelodge pondrá en funcionamiento en Sestao. El inmueble, con 105 habitaciones, echará a andar el próximo mes de abril, según han confirmado a este periódico portavoces de la compañía.

En un acto celebrado el pasado viernes en Madrid, tres de los pesos pesado de la compañía –el CEO Jo Boydell, el director de Propiedades y Desarrollo, Steve Bennett, y el director general de Travelodge España, Ángel Beleño– avanzaron para los dos próximos años la inauguración de dos nuevos establecimientos en Bizkaia y Madrid, junto con el inicio de las obras en otros tres emplazamientos, en San Sebastián, Cádiz y Alicante.

12 hoteles en España

La empresa, que pretende alcanzar los 20 locales en España frente a los 12 actuales, busca consolidarse como una «marca de referencia» en el segmento medio «equilibrando crecimiento, rentabilidad y satisfacción del clientes».

Los ejecutivos de Travelodge confirmaron la operación firmada el pasado verano cuando dieron luz verde a la adquisición del hotel Holiday Inn Express, ubicado en el polígono Ibarzaharra. El inmueble, situado junto a la cadena estadounidense de grandes almacenes Costco, inició su construcción en 2021 y desde entonces ha permanecido sin uso. Fue un proyecto de grandes expectativas que nunca terminó de cuajar.

El complejo, de planta baja y cinco alturas y con una fachada lateral característica de vegetación verde, reforzará la fortaleza del mercado vizcaíno desde la periferia. Trabajará con la idea de ofrecer a turistas y viajeros de negocios alojamiento de calidad a un «precio asequible. Siempre buscamos ampliar nuestra oferta en este apasionante mercado», subrayan. Responsables de la empresa hotelera low cost, la segunda más grande del Reino Unido con 610 activos, elevará su número de establecimientos en España a 14.

Steve Bennett ha tildado de «gran oportunidad la compra» del Holiday Inn Express, aunque ha eludido concretar el «precio de adquisición ni la cifra de inversión». El ejecutivo ha adelantado que la compañía está abierta a «diversos tipos de desarrollo, como la conversión de oficinas, la compra de empresas en funcionamiento y nuevos desarrollos» con financiación a futuro. Estamos interesados en explora todas las oportunidades disponibles».

Esta operación representa un paso más en la escalada hotelera de en Bilbao. Con una particularidad: pretenden aprovechar además empresas alejadas del lujo que buscan referentes como Radisson. «El sector de los hoteles económicos está infrarrepresentado en España. Y la mayoría de los que se pueden encontrar son viejos o de propietarios independientes, que representan el 70% del total», remata Steve Bennet. «Vemos, tanto en España como en Reino Unido, que los clientes piensan en cuánto gastarán en total en el viaje. El hotel es una parte, los billetes es otra y el ocio, una más. Si puedes ofrecer calidad a un precio bajo, entonces pueden gastar más en comer, ir a un concierto o a un partido de fútbol», sentencia.

Temas

Bilbao