El hotel bilbaíno que ha sido el primero de Bizkaia en conseguir una Llave de la Guía Michelin

Silvia Osorio Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:46 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

Al igual que los restaurantes que son premiados con Estrellas, la Guía Michelin distingue también a los mejores hoteles con Llaves. Se trata de un nuevo distintivo que la prestigiosa publicación otorga a los alojamientos más excepcionales del mundo. Pueden ser una, dos o tres. A mayor cantidad, más reconocimiento. Hasta ahora ningún hotel de Bizkaia había entrado en este selecto grupo, pero desde este mes The Artist Grand Hotel of Art, ubicado en pleno corazón de Bilbao, ha recibido su primera Llave.

El antiguo Domine, diseñado por el artista Javier Mariscal y de 5 estrellas, cambió de manos y renovó sus instalaciones en 2024 para ofrecer una estancia de lujo a los turistas que recalan en la capital vizcaína. Su interiorismo es una celebración del diseño contemporáneo, con piezas icónicas del siglo XX y obras originales que llenan los pasillos de creatividad y carácter.

Pero uno de sus mayores atractivos es su ubicación, inmejorable, frente al vanguardista Guggenheim. Cuenta con una terraza con una de las mejores panorámicas del museo. Asimismo, su restaurante, Olio, capitaneado por Abel Corral, ofrece una experiencia gastronómica que pretende hacerse un nombre en la élite de la cocina vasca.

Los inspectores Michelin, que trabajan para la guía más importante del sector de la restauración y el turismo, describen al establecimiento como un hotel único. «Se encuentra frente a uno de los grandes símbolos de Bilbao, se alza el 'microcosmos colorista' de este hotel, contagiado por la energía de la arquitectura rompedora de Frank Gehry y con todo lo que un viajero urbano podría necesitar».

Ampliar Ignacio Pérez

Desde la dirección del hotel The Artist – Grand Hotel of Art se ha valorado la distinción como una forma de «reconocer nuestro compromiso con la hospitalidad, el detalle y la excelencia en cada experiencia. Este reconocimiento nos llena de orgullo y gratitud, y pertenece a todo nuestro equipo — cuya dedicación y pasión hacen de The Artist un lugar verdaderamente especial», han compartido en su perfil oficial de Instagram.

Los hoteles vascos con Llaves

En total, la selección de alojamientos de la Guía MICHELIN 2025 en España, tras las novedades incorporadas en octubre, incluye 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave. En el conjunto de Euskadi, ningún hotel está galardonado hasta la fecha con las tres Llaves, pero sí hay varios que cuentan con dos y una.

Estos son los hoteles vascos que cuentan con la distinción:

- Dos Llaves: Akelarre (San Sebastián).

- Una Llave: The Artist (Bilbao), Lasala Plaza Hotel, Hotel María Cristina y Hotel Villa Favorita (San Sebastián), y Hotel Marqués del Riscal (Elciego)