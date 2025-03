50 hosteleros que pidieron ser compensados por el covid deberán pagar en costas hasta 16.000€

Medio centenar de hosteleros vizcaínos han recibido en los últimos días del Tribunal Supremo las sentencias denegatorias a las compensaciones que reclamaron en 2021 para ... hacer frente a los estragos que les causó la pandemia tras verse afectados por cierres y restricciones en la actividad de sus negocios. La totalidad de los establecimientos demandantes no solo han visto rechazadas sus solicitudes, sino que han sido condenados al pago de 8.000 euros -en algunos casos se enfrentan al abono de minutas de 16.000 euros y en otros de 4.000- para sufragar las costas procesales.

Bizkaiadendak, que está renegociando con las administraciones central y vasca la rebaja de las costas «al mínimo posible, hasta dejarlas a cero», las considera «absolutamente exageradas y desproproporcionadas» al entender que vuelven «a castigar al sector». Además de la pérdida patrimonial que describieron en la reclamación, los afectados «se encuentran con un castigo añadido». «Está en manos de las administraciones la toma de una decisión política que evite un nuevo impacto económico y social que pudiera desencadenar el cierre de dichos establecimientos», advierte José Andrés Cebrecos, presidente de Bizkaidendak.

«Corrían consecuencias»

Pese a que la organización alertó a sus asociados de «lo que podía pasar y de las consecuencias que corrían» en caso de perder los litigios, un centenar de establecimientos inició una reclamación administrativa «por pérdida patrimonial» al Gobierno vasco como ejecutores de las acciones promulgadas desde el Ejecutivo central durante el covid.

Rechazada la reclamación administrativa por parte del Ejecutivo de Vitoria, una cincuentena de hosteleros decidió seguir adelante y acudió a los juzgados «dando continuidad a dicha reclamación por la vía judicial». Algunos juicios se realizaron en Bilbao, mientras el Supremo reclamó dichas denuncias declarándose como el tribunal competente a tal efecto», subraya Cebrecos.

Los abogados del Estado y del Gobierno vasco han remitido en los últimos días las sentencias que informan a los hosteleros condenados de los pagos a los que deber hacer frente. Los letrados y procuradores de Bizkaiadendak han comenzado a recurrirlas «en la medida que vayan llegando, respetando los plazos judiciales».

Si bien alberga «pocas esperanzas» de un posible acuerdo, el colectivo ha agradecido la decisión del Ministerio de Industria y Turismo de trasladar al de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el estudio de la rebaja de las costas procesales. Deberían ser, en su opinión, de «coste cero o meramente simbólicas. Ojalá sean las menos posibles», considera Cebrecos. EuskalDendak también ha puesto al tanto de la «complicada situación económica» de los afectados al lehendakari, Imanol Pradales, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB), ha trasladado su apoyo a las peticiones de los 50 profesionales condenados y se ha mostrado partidario de reducir las costas procesales «al mínimo, y si no es posible, sí al menos de «una manera sustancial». «No deja de ser injusta la situación que están viviendo ya que muchos de ellos están pagando todavía los préstamos que tuvieron que solicitar en la pandemia. No solo acabaron apaleados entonces, sino que ahora vuelven a recibir más palos. No les dan nada, pero que tampoco se lo quiten», asegura Héctor Sánchez.