Hosteleros de Indautxu reclaman apoyo municipal para «salvar» la zona

Los cierres de tres clásicos de la cocina bilbaína -Gredos, Plaza y Urdazpi, además de la histórica cafetería Scala de Ercilla, que sigue sin reabrir ... sus puertas tras bajar la persiana el pasado febrero- han encendido todas las alarmas y llevado a hosteleros de Indautxu a reclamar apoyo municipal. Los afectados juzgan imprescindible la «implicación» del Ayuntamiento para «salvar» sus negocios y devolver viejos bríos a una zona que palidece en contraste con el fulgor de un Ensanche que suma continuas aperturas con el desarrollo de proyectos espectaculares.

Calles como Henao, Colón de Larreátegui, Heros, Ledesma y Astarloa han acaparado en los últimos años un enorme protagonismo en el mundo de la restauración, relegando a un plano secundario a establecimientos de áreas antaño más pujantes.

El sector ha urgido al Consistorio que les «eche una mano» y trabaje en la organización de iniciativas promocionales similares a las que lleva a cabo en otros puntos de la ciudad durante la celebración de grandes eventos con el fin de volver a recuperar a una clientela que ha emigrado a otros barrios.

Gabriel Mañeru, propietario del histórico Alameda, el bar de la 'felipadas', lamenta que, coincidiendo con la celebración de la final de la Europa League, casi todos los barrios, «menos el nuestro, donde no se hizo nada», concentraron actividades que animaron el ambiente y alegraron el consumo. «En todos los sitios se vivió un buen ambiente menos aquí, por lo que no pasó casi nada de gente. Se limitaron a colocarnos una 'especie de futbolín' que daba pena verlo. No hubo ninguna actividad. Podrían repartir un poco más las cosas para intentar beneficiar a todos», plantea.

Propietarios de bares y restaurantes de Indautxu protestan porque también durante la última edición del BBK Live se celebraron conciertos itinerantes en «diferentes sitios», aunque critican que pasaron de largo por sus locales. «¿Por qué ninguno aquí?», se preguntan.

«Aquí no hay ambiente»

Algunos empresarios advierten de que el empobrecimiento hostelero les está pasando una importante factura económica al notar un notable descenso de los ingresos. «Siempre es mejor tener bares cerca del de uno porque con la desaparición de negocios tan emblemáticos nuestras calles se van vaciando y acaban alejándose de las rutas de ocio. Intentamos hacer cosas e innovar para tratar de atraer a gente más joven, pero es muy complicado competir con las franquicias y cadenas tan potentes», alerta Mañeru.

A los hoteleros se les acumulan los problemas en los meses veraniegos. Al éxodo vacacional de muchos clientes, que no regresarán a Bilbao como pronto hasta la Aste Nagusia, se suman efectos colaterales, como el adelanto de las últimas sesiones cinematográficas en el complejo de los Golem de la Alhóndiga. Con las últimas funciones adelantadas los días laborables a las 21.30 horas, sus negocios han perdido un importante número de clientes en el horario nocturno.

Dice Mañeru que hay días en que la calle «se queda sin gente» a partir de las 20.30 horas. Los establecimientos cerrados han sido sustituidos por franquicias de Bertiz, Santagloria y los Manolo Bakes, «pero este tipo de negocios no ayudan mucho a la hostelería. Siempre digo -afirma otro empresario de la cercana Alameda San Mamés- que lo peor para los bares es quedarse solos porque no 'se genera zona'. Tienes que crear ambiente y aquí no lo hay», subraya.

Entienden que el equipo de Gobierno liderado por Juan Mari Aburto debería mirar «con otros ojos» y mostrar «un poquito más de cariño» por «locales pequeñitos que aportan personalidad a la ciudad. Pocos bares como el Alameda tienen 70 años. No habrá muchos aquí», asegura.

Gabriel Mañeru advierte, además que en los negocios de pequeños empresarios «la línea entre ganar y perder es muy fina. Como un mes factures 3.000 euros menos, ya estás fastidiado. Es una pena que el Ayuntamiento no termine de entender esto. Debería hacer un 'esfuerzo extra' con nosotros», destaca.