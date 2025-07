Crece el hartazgo entre los hosteleros de García Rivero: «Perdemos mucho dinero»

Hosteleros y comerciantes de la calle García Rivero están hartos y descontentos con la «chapuza» que va a obligar a levantar de nuevo toda la ... calle porque el ayuntamiento no está conforme con cómo han quedado las baldosas ya colocadas. Se rompen con facilidad y tienen un color diferente al habitual, por lo que la empresa constructora deberá retirar el material defectuoso y sustituirlo por uno nuevo y de la calidad adecuada. Las labores, según indican desde el Consistorio, comenzarán en septiembre y se podrían alargar durante unas cinco o seis semanas.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre comerciante y hosteleros, que se quejan de que en estos meses -la obra arrancó en agosto del año pasado y estaba casi terminada- han tenido «pérdidas económicas muy importantes». También reprochan que no les han permitido colocar terrazas, cuando la mayoría de clientes solicitan «poder disfrutar de su café o copa fuera, en la calle». Hoy se reunirán con representantes del Consistorio para expresar sus críticas y para explorar si es viable buscar una solución al problema. Mientras tanto, los perjudicados mantienen la preocupación.

Cristopher Casanova, gerente del bar Miovas, es uno de los afectados. «No es normal que en pleno julio nos digan que tienen que levantar todas las baldosas. Sufrimos muchísimo. Entra menos gente y se nota el bajonazo. Algunos ni siquiera pasan porque ven la calle en obras. Llevamos meses así», aseguraba a este periódico. No es el único que ha percibido una menor afluencia de vecinos y turistas en la zona. Itziar Aurrekoetxea, responsable de la tienda de ropa Ambali, lo ha notado, sobre todo, en la caja. Esta emprendedora lamenta que la época de las obras ha coincidido con la campaña de verano, un momento importante para impulsar las ventas. «Hemos recibido la noticia muy mal, es horrible. Hemos estado paralizadas. Ahora quieren volver a levantar las obras otra vez. No entiendo estas cosas. Si tienen que volver a empezar, podría ser en enero, porque en septiembre nos afecta a la campaña de invierno. Ya serían dos. Al comercio nos hace polvo», relataba ayer desde su local, en plena calle García Rivero.

Desde el Ayuntamiento trasladan que han «detectado un defecto en la calidad y en el tono del material suministrado para el embaldosado», en concreto, en las «baldosas del tipo Bilbao». Por eso, no van «a dar por bueno un acabado que no cumpla con los estándares exigidos, por lo que hemos pedido levantar la totalidad de las baldosas y que se vuelva a pavimentar esta calle». Con el objetivo de no interferir en la actividad de los locales hosteleros, que tienen autorizada la instalación de terrazas en agosto, el Consistorio pospondrá las obras a septiembre.

Mucha menos gente

Sin embargo, algunos empresarios recriminan que las pérdidas se acumulan desde hace meses, cuando comenzaron las obras. Y el problema, lejos de desaparecer, continúa. «Nos afecta en todos los sentidos, sobre todo en el económico. Hemos estado mal hasta ahora, y seguimos con pérdidas. La gente pasa de largo. Siempre hemos tenido turistas, pero ahora ni eso», cuenta Yolanda Liñera, responsable de la cafetería Larragan.

Mónica y Ronald, dueños del bar Tulipán, abrieron hace un año y medio y lamentan que la facturación en los últimos meses «ha bajado entre un 50 y un 60%». «Estamos sobreviviendo para pagar parte de las nóminas. El local por dentro está vacío todo el día. Muchos bares han decidido abrir solo jueves, viernes y sábado, porque no les compensa. Lo que pedimos es poder poner una balda para que la gente pueda apoyar el café o las copas fuera», expresa ella. «Uno de los trabajadores ha tenido que estar pendiente de que nadie saliera con sillas a la calle para que no nos multaran», añade. Según indican los hosteleros, el mayor perjuicio es no poder tener las terrazas disponibles en verano. «Igual en agosto nos dejan, pero estamos toda la temporada de buen tiempo sin ellas. Creo que podrían ser un poco condescendientes y empezar las obras más adelante», explica Iñaki Aguirre, dueño del bar Al Lío.