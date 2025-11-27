El Hospital de Galdakao ganará más de 200 nuevas plazas de estacionamiento

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha anunciado hoy que en 2026 se iniciarán los trabajos necesarios para ampliar la zona de ... aparcamiento del hospital de Galdakao, una de las principales demandas trasladada tanto por los pacientes como por los profesionales. Los cálculos iniciales prevén obtener entre 200 y 300 nuevos estacionamientos. El Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, que comenzará con los estudios técnicos y de obra con el objetivo de disponer de nuevas plazas en 2028. «Aunque hablamos de salud, el aparcamiento es una de las preocupaciones más recurrentes de la ciudadanía, y queremos dar respuesta. Tenemos problemas de accesibilidad tanto para los trabajadores como para los vecinos que acuden desde la comarca y fuera de ella», subrayó.

La ampliación se desarrollará sobre parcelas de titularidad pública cercanas al hospital, una de ellas propiedad de Osakidetza, sin descartar la intervención en una segunda zona. «La experiencia en otras grandes obras hospitalarias nos ha enseñado la importancia de planificar con prudencia para garantizar la accesibilidad durante todo el proceso», dijo Martínez. Tras la ampliación del parking, se iniciará la construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Galdakao, con una inversión de 136 millones.

El orden de actuación no es casual: responde a la previsión del hospital sobre las plazas que se perderán «en torno a las 100», durante y después de la edificación de consultas externas. Precisamente, la ampliación del parking servirá para paliar ese problema, como lo hará la intervención en la segunda zona, situada en Usansolo. «Esa es más compleja porque primero se deben adquirir los terrenos, pero podrá albergar otros 200 vehículos», apuntan desde el centro.

Estacionar en el hospital de Galdakao se ha convertido en una tarea ardua para los usuarios del servicio, en especial la gente mayor.

2.160 nuevos puestos de trabajo

Por otro lado, Osakidetza ha presentado hoy en Mesa Sectorial el expediente de ampliación de plantilla que contempla la creación de 2.160 nuevos puestos de trabajo. Gracias a esta medida -que se aprobará en el Consejo de Administración de Osakidetza el 2 de diciembre y el Consejo de Gobierno el 16 de diciembre-, la plantilla estructural pasará de 32.442 profesionales a alcanzar la cifra de 34.602 profesionales. «La ampliación es una muestra más de la apuesta del Departamento de Salud y de Osakidetza por el empleo estable y de calidad, y por el apoyo al sistema sanitario público de Euskadi. Así, tras el pertinente análisis cuantitativo y cualitativo de la plantilla, Osakidetza da este paso para dar respuesta a nuevas necesidades de profesionales detectadas en sus organizaciones de servicio así como en la Dirección General», subrayó el ente sanitario.