El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció esta medida en su intervención en el ambulatorio de Durango. J.G.L.

El Hospital de Galdakao ganará más de 200 nuevas plazas de estacionamiento

El Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, con el objetivo de disponer de los estacionamientos en el año 2028

Javier García Legorburu / Iñigo Agiriano

Javier García Legorburu / Iñigo Agiriano

Galdakao

Jueves, 27 de noviembre 2025, 02:01

Comenta

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha anunciado hoy que en 2026 se iniciarán los trabajos necesarios para ampliar la zona de ... aparcamiento del hospital de Galdakao, una de las principales demandas trasladada tanto por los pacientes como por los profesionales. Los cálculos iniciales prevén obtener entre 200 y 300 nuevos estacionamientos. El Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, que comenzará con los estudios técnicos y de obra con el objetivo de disponer de nuevas plazas en 2028. «Aunque hablamos de salud, el aparcamiento es una de las preocupaciones más recurrentes de la ciudadanía, y queremos dar respuesta. Tenemos problemas de accesibilidad tanto para los trabajadores como para los vecinos que acuden desde la comarca y fuera de ella», subrayó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  3. 3 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  4. 4 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  5. 5

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  6. 6

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Hospital de Galdakao ganará más de 200 nuevas plazas de estacionamiento

El Hospital de Galdakao ganará más de 200 nuevas plazas de estacionamiento