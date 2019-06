«Ya era hora de sentirnos respaldadas» Imagen de la concentración que ha tenido lugar en Bilbao. / Borja Agudo Centenares de mujeres salen a las calles para celebrar la decisión del Supremo, aunque critican que sea con año y medio de retraso JOSÉ DOMÍNGUEZ Viernes, 21 junio 2019, 21:47

«¡Por fin!». El sentimiento de satisfacción era este viernes generalizado. Si hace 423 días miles de personas encorajinadas se echaban a las calles en todas las ciudades españolas para protestar contra una sentencia por abuso y con una pena de nueve años de cárcel que consideraban totalmente insuficiente y que revolvió por completo a la sociedad, ahora hacían lo propio para mostrar su satisfacción porque, aunque haya sido con casi año y medio de retraso, el Tribunal Supremo ha «conseguido corregir» el fallo contra 'La Manada'. El respaldo es unánime. Eso sí, en un número sensiblemente inferior. Apenas un centenar de personas convocadas por colectivos feministas frente al Tribunal Supremo en Madrid, otro tanto en la plaza del Teatro Arriaga en Bilbao, unas cuarenta en la de los Celedones de Oro en Vitoria, varias decenas más en Gijón...

El mensaje, en cualquier caso, ha sido más claro y, sobre todo, contundente que nunca . Como el de la joven Ixone Prieto en la capital vizcaína. «¡Ya era hora de sentirnos respaldadas por la Justicia!», aseveraba. Porque, en opinión de esta santurtziarra, «la anterior sentencia nos había dejado desamparadas». Y esta rectificación, a su juicio, consigue que las mujeres recuperen «algo de confianza» en las decisiones judiciales.

«Es un paso adelante para el futuras porque, ojalá no volviese a producirse ningún otro caso, pero si es así la víctima se sentirá más segura a la hora de denunciar», ha subrayado. Sus amigas Laura Jiménez y Sandra Peralta, asentían junto a ella. «Ella nos hace de portavoz porque habla muy bien, pero aquí hemos venido todas de la Margen Izquierda para apoyar a todas las mujeres y defender nuestros derechos», puntualizaban.

A tan solo unos metros se situaban dos mujeres que también habían acudido al Arriaga para alzar la voz «contra las agresiones sexuales y la injusticia». Aunque eludiesen dar sus nombres, «porque ya tenemos unos años y no queremos problemas», estas bilbaínas aseguraban defender la causa «como las que más». Y pedían que los cinco autores de nuevo condenados cumpliesen sus penas íntegras. «Porque ya sabemos lo que pasa, que si buen comportamiento, que no sé qué, y a la mitad de tiempo ya están en la calle», añadía.

La concentración ha estado presidida por una pancarta que exigía que ninguna agresión sexista quedase sin respuesta. Y sus convocantes, diversos colectivos feministas de Euskadi, Navarra y el País Vasco-francés, reconocían estar «muy contentas» con la decisión del Supremo, aunque matizaban que ellas estaban allí «por otra denuncia, el asesinato de una mujer de 81 años a manos de su marido el martes en la localidad de Urruña, en Lapurdi».

Alrededor de cuarenta personas se concentraban también, a las 19.00 horas, en la plaza de los Celedones de oro de la capital del País Vasco. Con el lema 'Erasoen aurrean autodefentsa feminista!', el colectivo Gasteizko Mugimendu Feministse ha manifestado en este caso en silencio una vez conocida la nueva sentencia por el caso de 'La Manada'.

En el Boulevard San Sebastián, las mujeres también han mostrado su satisfacción. Aunque Nekane e Itziar, miembros de Oneka, la plataforma feminista de mujeres pensionistas de Donosti, han empezado remarcando que la noticia llegaba «con cierto retraso». Pero para las dos feministas el nuevo fallo era reflejo de que luchando se pueden conseguir las cosas. «La sociedad va por delante de las decisiones de los jueces o estos van por detrás de lo que la gente exige ante casos tan graves como el de 'La Manada'. La sociedad pidió desde el principio una sentencia que les condenara por una violación, no por un abuso como sentenciaron. No entiendo a dónde estaban mirando cuando la gente se manifestó y pidió justicia ante un caso tan grave». Otras participantes aseguraban que «los datos demuestran que la gente joven no está lo suficientemente concienciada o no han cuajado las campañas de sensibilización ante temas casos el que sufrió la joven de Pamplona. La edad de los violadores lo demuestra, así como la falta de consciencia ante los 'micromachismos' que dan paso luego a casos muy graves».