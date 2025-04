Una hora atrapada en un ascensor de las Torres de Zabalburu: «He sentido mucha inquietud»

Carmen Lago tiene «unos cuantos años, más de ochenta», pero esa experiencia acumulada no le ha servido como preparación para su peripecia de este lunes. ... A eso de las doce y media, volvía del centro de salud a su domicilio, en un cuarto piso de las Torres de Zabalburu. «Ha empezado a subir de manera normal y yo creo que ha llegado a marcar la cuarta planta, pero en ese momento se ha parado, se ha bloqueado. Los botones no funcionaban y el timbre de emergencia tampoco: yo llamaba, llamaba, pero nadie contestaba».

Carmen es una mujer templada que no se ha dejado vencer por el miedo. «Al principio yo pensaba que era una avería más, una cosa normal. Me he sentado en el suelo, a oscuras, aunque seguía funcionando la pantallita donde echan anuncios y noticias: eran cuatro o cinco que se iban repitiendo, una de Hollywood y otra de Alemania, pero del apagón nada. Más que miedo, he sentido inquietud», dice. Eso sí, cuando le han hablado desde fuera del ascensor, ha pedido que avisasen a su hijo, para que no se alarmase por su 'desaparición', ya que el móvil no le funcionaba. «Eso tampoco me ha extrañado tanto, porque en el ascensor no suelo tener cobertura».

Muy poco grato

Los minutos se han ido sumando. Ya llevaba tres cuartos de hora ahí cuando, por fin, una mujer le ha explicado desde fuera lo que ocurría: «Me han dicho que era un apagón general y entonces me he preocupado más, porque he pensado: 'Imagínate que esto sigue así, que tiene difícil solución, ¡cuándo me sacarán!'. Ha sido una experiencia muy poco grata, una sensación de mucha impotencia, una incógnita».

Al cabo de una hora, los botones luminosos se han encendido de pronto. El suministro eléctrico se recuperaba. «Sin más, ha empezado a moverse, sin sacudidas, con suavidad. La voz del servicio de emergencia me ha dicho que esté tranquila y el ascensor me ha subido, ¡me ha subido hasta el 16! Ahí ya se ha montado otra mujer y he podido bajar hasta casa».