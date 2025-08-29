Un hombre le roba el móvil a punta de navaja y le obliga a hacerse un selfie con él en Balmaseda La Ertzaintza ha detenido al varón de 29 años acusado de un robo con intimidación

La Ertzaintza detuvo el jueves a un hombre de 29 años en Balmaseda acusado de un delito de robo con intimidación. El arrestado amenazó a un viandante con una navaja para robarle el móvil y le obligó a hacerse una foto con él.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad encartada sobre las 17.10 horas; una persona fue abordada por un hombre que se colocó a su espalda y le amenazó con una navaja para que le diera su teléfono móvil. Tras mostrarle el arma, la víctima le entregó el terminal y el asaltante le obligó a posar junto a él para realizarse un selfie. Una vez tomada la autofoto, el asaltante huyó del lugar.

La víctima presentó la correspondiente denuncia del robo ante la Ertzaintza, que poco después localizó al sospechoso en las inmediaciones del lugar donde se perpetró el asalto. Los agentes procedieron a la identificación del presunto autor, cuya descripción coincidía con la facilitada por el denunciante.

En el registro de sus pertenencias, se halló una navaja y el teléfono móvil de la víctima, en cuya galería de imágenes se encontraba la foto realizada con la víctima. Ante tales evidencias, los ertzainas procedieron al arresto del asaltante, de 29 años de edad, que cuenta con antecedentes policiales, acusado de un delito de robo con intimidación.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, el arrestado ha sido trasladado este viernes al juzgado y posteriormente ha ingresado en prisión por orden judicial.

